Tên lửa Iran xuyên thủng lá chắn phòng không tối tân nhất của Mỹ

Tên lửa Khorramshahr-4 được Iran sử dụng trong làn sóng tấn công mới nhằm vào Israel. Ảnh: Press TV

Đòn tấn công vào các vị trí chiến lược

Lầu Năm Góc vừa chính thức xác nhận có 13 quân nhân Mỹ (gồm 10 binh sĩ lục quân và 3 thủy thủ) bị thương trong các đợt tấn công mới nhất. Theo nguồn tin từ CBS News, thương vong này bắt nguồn từ việc các tên lửa đã đánh trực diện vào các cơ sở của quân đội Mỹ.

Truyền thông khu vực đưa tin, các tên lửa của Iran đã vượt qua hệ thống phòng thủ Patriot tại Jordan để đánh trúng căn cứ không quân Muwaffaq Salti. Sức công phá từ vụ tấn công mạnh đến mức những tiếng nổ lớn đã vọng đến tận các vùng lãnh thổ đang bị Israel chiếm đóng.

Chưa dừng lại ở đó, hàng loạt vụ nổ tiếp tục làm rung chuyển các căn cứ của Mỹ tại Kuwait. Đồng thời, theo các báo cáo từ truyền thông Ả Rập, một cơ sở quân sự khác của Mỹ tại Saudi Arabia cũng đã bị trúng tên lửa đạn đạo.

"Bất lực" trước sức mạnh tên lửa Iran

Các bản tin khu vực mô tả hệ thống phòng không của Mỹ và các đồng minh là "hoàn toàn không hiệu quả" trước hỏa lực phòng vệ từ phía Iran. Việc các cuộc tấn công diễn ra liên tiếp và nhắm trúng mục tiêu trên khắp nhiều quốc gia đã phơi bày điểm yếu chí mạng trong khả năng bảo vệ các vị trí chiến lược của quân đội Mỹ trong khu vực.

Sự thất bại của các lá chắn tên lửa hiện đại trước đòn tấn công đồng loạt này đang trở thành một cú sốc lớn, làm thay đổi đáng kể cục diện căng thẳng tại Trung Đông trong những ngày qua.