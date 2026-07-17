Chuyên gia cảnh báo những điểm có mưa lớn nhất và rủi ro thiên tai đi kèm

Nơi nào có mưa lớn nhất?

Bà Nguyễn Hương Lý, Dự báo viên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vùng hội tụ gió trên cao đã hình thành và phát triển từ độ cao khoảng 1.500m đến 5.000m. Hệ thống này đã gây mưa vừa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to tại khu vực vùng núi Bắc Bộ. Một số địa phương đã ghi nhận lượng mưa vượt 200 mm.

Qua phân tích các điều kiện khí tượng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ đêm nay, vùng hội tụ gió sẽ tiếp tục mạnh lên và mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra hầu khắp Bắc Bộ. Trong đó, vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh là những khu vực chịu tác động rõ nhất, với mưa vừa đến mưa to trên diện rộng.

Nhiều khu vực có mưa rất lớn, tâm điểm là miền núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh.

"Đợt mưa lớn được dự báo kéo dài đến khoảng ngày 19/7. Lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, nhiều nơi có thể vượt 350 mm. Trong khi đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu xuất hiện mưa rào và dông rải rác, mưa vừa đến mưa to chỉ xảy ra cục bộ", bà Nguyễn Hương Lý cho biết.

Dự báo viên Nguyễn Hương Lý lưu ý, trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng lo ngại hơn, tại khu vực vùng núi và trung du có thể xuất hiện những trận mưa với cường suất rất lớn, lượng mưa vượt 100 mm chỉ trong 3 giờ.

Mưa lớn cường độ cao làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng và chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến của đợt mưa lớn và cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo mới nhất.

Do mưa lớn kéo dài, cơ quan khí tượng cảnh báo, các sông ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện đợt lũ với biên độ từ 2 đến 5 m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể lên báo động 2-3 (cao nhất là báo động 3). Trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình, mực nước dự báo lên báo động 1-2, một số nơi có thể vượt báo động 2.

Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc, nhất là những khu vực đã có mưa kéo dài nhiều ngày.

15 tỉnh, thành được yêu cầu sẵn sàng ứng phó mưa lớn

Chiều 16/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu 15 tỉnh, thành gồm: Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, giao thông và tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng, chống thiên tai.

Các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính;

Các địa phương phải kiểm tra, rà soát, bảo đảm an toàn đối với các hầm lò khai thác khoáng sản, hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi nhỏ và các hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị thông báo cho các chủ lồng bè, chủ phương tiện vận tải thủy, đơn vị khai thác khoáng sản và các công trình đang thi công ven sông chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và tài sản.

Đối với hệ thống đê điều, các địa phương được yêu cầu rà soát phương án hộ đê, kiểm tra các trọng điểm đê xung yếu, những vị trí từng xảy ra sự cố hoặc đang thi công dở dang; thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo yêu cầu tăng cường truyền thông, nhất là hệ thống thông tin cơ sở, nhằm hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Đợt mưa lớn từ ngày 8 đến 12/7 đã gây thiệt hại nặng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, mưa lũ khiến một người tử vong, một người bị thương, 7 ngôi nhà bị sập, 190 nhà hư hỏng, 90 nhà phải di dời do nguy cơ sạt lở và 137 nhà bị ngập hoặc ảnh hưởng. Gần 935 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; hàng chục gia súc, hàng trăm gia cầm bị chết, cùng nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.

Mưa lũ cũng gây sạt lở, ngập úng tại 111 vị trí trên quốc lộ và tỉnh lộ, làm hư hỏng hơn 2,6 km kênh mương. Tại Sơn La, sự cố đổ cột điện trên đường dây 35 kV khiến 4.199 hộ dân mất điện.