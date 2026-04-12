Thời tiết hôm nay 12/4: Nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiều nơi trên 40°C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 12-13/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30-35%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, nắng nóng ở các khu vực nói trên còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Từ khoảng ngày 15-16/4 nắng nóng ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng dịu dần. Từ khoảng ngày 17/4 nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị ở cấp 2. Đáng lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4°C, thậm chí hơn, tùy điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa.

Trong ngày 11/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C như: Đô Lương (Nghệ An) 41.0°C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40.5°C, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40.4°C,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30-35%.

Khu vực Tây Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 3°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-40%.

Khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C; độ ẩm tương thấp nhất phổ biến 45-50%.

Nhiệt độ thực đo cao nhất ngày 11/4/2026 một số khu vực trong cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày và đêm 12/4:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 32-34 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nam cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.Nhiệt độ cao nhất : 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.