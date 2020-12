Thời tiết đêm giao thừa 2021 trên cả nước ra sao?

Thứ Năm, ngày 31/12/2020 19:00 PM (GMT+7)

Dự báo thời tiết đêm giao thừa 2021, trong khi Hà Nội đón rét ngọt không mưa thì TP. Hồ Chí Minh cũng được hưởng chút không khí se lạnh...

Dự báo thời tiết đêm giao thừa 2021 tại Hà Nội người dân đón rét ngọt, trời không mưa

Dự báo thời tiết đêm giao thừa 2021, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, Bắc Bộ đón giao thừa 2021 với thời tiết rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Trong khi đó, các tỉnh Trung Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ; Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; Nam Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Đáng chú ý, trong đêm giao thừa 2021, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có thể có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Cụ thể, dự báo thời tiết đêm giao thừa 2021 tại các thành phố lớn trên cả nước như sau:

Khu vực Hà Nội:

Đêm không mưa. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 7-10 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 10-13 độ C, phía nam 14-17 độ C. Trời nhiều mây, phía Bắc trời rét đậm, có mưa vài nơi; Phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Trời lạnh, có mưa, phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to.

Thành phố Hồ Chí Minh:

Đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/thoi-tiet-dem-giao-thua-2021-tren-aca-nuoc-ra-sao-d491003.html