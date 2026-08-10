Thiếu tướng Cao Minh Huyền làm Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh

Ngày 10/8, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Thiếu tướng Cao Minh Huyền.

Đồng thời, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai kể từ ngày 12/8/2026.

Thiếu tướng Cao Minh Huyền sinh năm 1974, quê tỉnh Hưng Yên.

Trước khi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Thiếu tướng Cao Minh Huyền từng giữ các chức vụ: Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn; Phó trưởng Phòng thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống buôn lậu Bộ Công an; Trưởng phòng - Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an.

Tháng 5/2020, Thiếu tướng Cao Minh Huyền giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đến tháng 5/2023, Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (cũ).

Tháng 6/2025, Thiếu tướng Cao Minh Huyền giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai sau sáp nhập đơn vị hành chính.