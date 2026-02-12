Phố cà phê đường tàu chật kín khách ngày giáp Tết, bất chấp cảnh báo an toàn

Sau nhiều năm tồn tại tự phát và từng đối mặt nguy cơ bị dẹp bỏ để bảo đảm an toàn đường sắt, phố cà phê đường tàu ở Hà Nội (khu vực ven đường tàu đi qua các phố Lê Duẩn, Khâm Thiên, Trần Phú, Phùng Hưng) vẫn tấp nập khách những ngày cận Tết. Dòng du khách, đặc biệt là người nước ngoài, đổ về đông đúc bất chấp những cảnh báo rủi ro.

Lúc 15h, trước thời điểm tàu chạy qua khoảng 20 phút, khu vực lối vào phố cà phê đường tàu đã đông kín du khách. Trong không gian hẹp dọc hai bên đường ray, nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp, Hàn vang lên xen lẫn tiếng mời chào của các chủ quán.

Dọc hai bên đường ray, những bộ bàn ghế nhỏ xếp sát mép tàu. Nhiều du khách chăm chú chọn góc ngồi đẹp để chờ khoảnh khắc đoàn tàu chạy qua.

Fateme Aghababaei (du khách đến từ Ấn Độ) cho hay cô biết đến địa điểm này qua mạng xã hội. “Tôi thấy rất nhiều video trên Instagram và TikTok quay cảnh tàu chạy sát bàn cà phê. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là hiệu ứng chỉnh sửa, nhưng khi tìm hiểu mới biết là có thật. Năm ngoái tôi từng đến Hà Nội nhưng không vào được vì khu vực này bị hạn chế. Lần này quay lại và được ngồi ngay sát đường ray, tôi rất hào hứng”, Fateme chia sẻ.