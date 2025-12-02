Cảnh ngao ngán ở phố cà phê đường tàu Hà Nội chỉ sau vài ngày giải tỏa

Cuối tháng 11, lực lượng chức năng ra quân xử lý vi phạm và yêu cầu ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt đối với các cơ sở kinh doanh cà phê hai bên đường tàu tại đoạn Phùng Hưng, Trần Phú - Điện Biên Phủ, Khâm Thiên - Lê Duẩn (Hà Nội). Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày, cảnh buôn bán đón khách lại diễn ra tấp nập.

Hình ảnh được ghi vào lúc chập tối 1/12.

Vào khung giờ từ 9h-12h ngày 1/12, hàng trăm khách tụ tập tại khu vực cà phê đường tàu Khâm Thiên – Lê Duẩn, chờ tàu chạy qua. Một số chủ quán còn đứng giữa đường ray mời chào du khách.

Nhân viên quán cà phê tất bật bê đồ cho khách, người bán hàng rong cũng tranh thủ chèo kéo khách du lịch mua đồ.

Nhiều quán bày ghế ra sát đường ray trong thời gian không có tàu chạy. Cách đây khoảng 2 tháng, một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh đoàn tàu chạy qua các quán cà phê ở gần đây đã đâm văng bàn ghế, còn du khách thì hốt hoảng.

Mặc dù vậy, cảnh khách đứng sát vị trí tàu đi qua chờ đón để chụp ảnh vẫn không ngừng tái diễn.

Khi tàu xuất hiện, các chủ quán hô hoán mọi người ngồi sát vào trong nhà và thu dọn bàn ghế. Tuy nhiên, tại một số đoạn, cả người và đồ vật vẫn rất gần thành tàu.

Ngồi "sát sạt" các đoàn tàu đang chạy, nhưng thay vì sợ hãi, nhiều du khách lại tỏ ra rất thích thú, giơ điện thoại lên để chụp ảnh, quay video.

Cảnh tương tự tại phố cà phê đường tàu đoạn Trần Phú - Điện Biên Phủ đã được báo chí nhắc đến nhiều năm qua.

Đây là địa điểm thu hút rất đông du khách nước ngoài, phần lớn đến vì tò mò cảnh dùng đồ uống "cảm giác mạnh" từng được truyền thông quốc tế nhắc đến.