Tết nơi nắng gió Trung Phi

Tháng Giêng ở Bangui không có mưa xuân hay cái rét ngọt miền Bắc, chỉ có nắng gắt vùng xích đạo và những con đường phủ bụi đỏ. Giữa không gian ấy, trong khuôn viên căn cứ Ucatex của Phái bộ MINUSCA, lá cờ đỏ sao vàng vẫn kiêu hãnh tung bay trên nền trời châu Phi.

Tết xa nhà vẫn của các thành viên tổ công tác MINUSCA. Ảnh: Văn Chiến

Khoảnh khắc đứng dưới lá cờ Tổ quốc nơi đất khách, nỗi nhớ Tết quê nhà bất chợt ùa về: chợ hoa Nhật Tân, Hàng Lược, mùi hương trầm chiều 30 Tết, đêm Giao thừa sum vầy bên gia đình. Lần đầu tiên, tất cả chỉ còn hiện hữu qua ký ức và những khung hình nhỏ trên màn hình điện thoại.

Nhận nhiệm vụ khi Tết cận kề, hành trang của mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ là quân tư trang mà còn là cả một "Việt Nam thu nhỏ" với câu đối đỏ, ảnh Bác, bánh mứt, gia vị quen thuộc. Trong đó có lá cờ Tổ quốc do đồng nghiệp trong nước gửi tặng, từng tung bay trong lễ chào cờ hướng về Đại hội XIV của Đảng, như nguồn động viên tinh thần lớn lao nơi xa xứ.

Tổ công tác MINUSCA làm lễ chào cờ hướng về ngày lễ lớn của quê hương. Ảnh: Thu Hà

Với Thiếu tá Lê Văn Chiến, Tết ở Bangui là trải nghiệm "độc nhất vô nhị" - xa gia đình nhưng gần hơn bao giờ hết với nhiệm vụ Tổ quốc giao phó. Còn Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm, người vừa đặt chân đến Trung Phi, đón Tết trong nhiều cung bậc cảm xúc, khi những món đồ trang trí Tết được nâng niu sau hành trình vạn dặm.

Không có hoa tươi, cành mai, cành đào được cắt dán từ giấy màu. Mâm ngũ quả được bày bằng trái cây bản địa. Giữa bộn bề nhiệm vụ, những người lính tự tay tạo nên không gian Tết giản dị mà ấm áp, gìn giữ phong tục và bản sắc quê hương.

Tết nơi Trung Phi cũng là dịp để giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Giữa vùng đất còn nhiều bất ổn, khi tiếng súng đôi lúc vẫn vọng về từ xa, cái Tết xa nhà khiến mỗi người lính thấm thía hơn giá trị của hai chữ hòa bình và thêm vững tin trên hành trình gìn giữ hòa bình nơi đất khách.

Thành viên tổ công tác đón cái Tết xa nhà giản dị trong sân phái bộ MINUSCA. Ảnh: Thu Hà

Ảnh: Thu Hà