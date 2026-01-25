Tới Huế du Xuân Bính Ngọ: Đi đâu, xem gì, lúc nào?

Tết Phú Xuân 2026 – Sắc vị kinh kỳ

Chương trình do UBND phường Phú Xuân (TP Huế) tổ chức dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 8-2 (tức ngày 15 đến 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ) là sự kiện không chỉ khơi dậy ký ức Tết xưa mà còn mở ra một điểm hẹn văn hóa đặc sắc cho người dân địa phương và du khách trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026.

Phối cảnh không gian tổ chức chương trình Sắc vị kinh kỳ.

Chương trình trải dài từ công viên Thương Bạc đến sân Quốc Tử giám, sân Hàm Nghi và đường 23 Tháng 8, là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, khơi gợi không khí Tết xưa giữa lòng kinh đô cũ, nơi hòa quyện giữa truyền thống và nhịp sống hiện đại.

Sẽ có những hoạt động trải nghiệm như làm mứt gừng tại Sắc vị kinh kỳ.

Điểm nhấn của lễ hội là sự kết hợp hài hòa giữa "Sắc" và "Vị". "Sắc" được thể hiện qua không gian trang trí quy mô tại công viên Thương Bạc với các mô hình kiến trúc cung đình, vườn hoa, tiểu cảnh xuân và linh vật Bính Ngọ khổng lồ – tạo nên những tọa độ check-in nghệ thuật thu hút du khách. Không gian Tết cổ truyền còn được tái hiện tại sân Quốc Tử Giám với hình ảnh áo dài, hoành phi – câu đối, đèn lồng, mang đậm hồn xuân đất kinh kỳ.

Gói bánh chưng, bánh tét.

"Vị" là tinh hoa ẩm thực cố đô, nơi du khách được thưởng thức các loại mứt gừng, mứt sen, bánh chưng, bánh tét Huế, cùng tham gia trải nghiệm gói bánh, làm mứt, nấu bánh trong không gian "Canh bánh đoàn viên" ấm cúng.

Viết thư pháp.

Xuyên suốt lễ hội là các khu trưng bày – mua sắm sản phẩm Tết truyền thống; các hoạt động trải nghiệm như nặn tò he, làm hoa giấy Thanh Tiên, viết thư pháp, hái lộc xuân, cùng nhiều trò chơi dân gian như đập niêu, nhảy sạp, bắn cung. Các màn múa lân, biểu diễn võ thuật và nghệ thuật cộng đồng tạo nên không khí rộn ràng, đậm sắc xuân.

Điểm nhấn rực rỡ nhất là chuỗi chương trình nghệ thuật trong 3 đêm tại không gian di sản Quốc Tử Giám. Đêm khai mạc diễn ra ngày 6-2, kết thúc bằng đại nhạc hội ngày 8-2 với sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Vân Khánh, Long Nhật, Minh Anh, cùng gương mặt trẻ Quang Hùng MasterD, DJ Hino và dàn nghệ sĩ Huế.

Tết Huế cùng di sản

Loạt chương trình do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức trong chốn Hoàng cung sẽ có nhiều hoạt động tạo không khí đón Xuân đậm đà bản sắc truyền thống.

Lịch chương trình Tết Huế cùng di sản.

8 giờ ngày 5-2 là triển lãm "Ngựa và Long mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn", tại Cơ Mật viện; 7 giờ ngày 10-2, lễ Thướng tiêu (còn gọi là lễ dựng nêu) tại Triệu miếu và Thế miếu; Ngày 11-2, Nghi lễ Thiết triều Nguyên đán lúc 8 giờ tại sân Đại triều, điện Thái Hòa; 20 giờ là "Tết Hoàng cung" tại Phủ Nội vụ.

Dịp Tết Nguyên đán, trong Đại nội Huế thường tổ chức lễ dựng nêu và thu hút rất đông du khách.

Lúc 21 giờ ngày 16-2 (tức 29 tháng Chạp), chương trình nghệ thuật đón Giao thừa Bính Ngọ tại quảng trường Ngọ Môn, hứa hẹn mang đến không khí rộn ràng, trang trọng trong thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới.

Từ 17 đến 19-2 (mùng 1 đến mùng 3 Tết Bính Ngọ), Đại nội Huế tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động phục vụ Tết, tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách du xuân đầu năm.

Sau Tết, lễ Hạ nêu sẽ được tổ chức lúc 7 giờ ngày 23-2 đánh dấu kết thúc chuỗi nghi lễ Tết cung đình theo truyền thống xưa.

20 giờ ngày 3-3 (tức rằm tháng Giêng), show diễn "Thi dĩ ngôn chí", giới thiệu thơ ca của các Hoàng đế triều Nguyễn tại Qquảng trường Ngọ Môn.

Lễ hội dân gian:

Ngày 22-2, hội vật làng Thủ Lễ được tổ chức tại xã Quảng Điền. Ngày 24 và 25-2, lễ hội Đền Huyền Trân diễn ra tại Trung tâm văn hóa Huyền Trân.

Ngày 26-2, hội vật làng Sình tại đình làng Lại Ân (phường Dương Nỗ). Ngày 27 và 28-2, lễ hội cầu ngư Thuận An diễn ra tại đình làng Thai Dương, phường Thuận An.