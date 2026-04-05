Tây Ninh ra thông báo khẩn việc cá sấu xuất hiện ở ấp Cá Tôm

Sáng 5-4, ông Lê Phước Vẹn - Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh - cho biết đã phát đi thông báo khẩn về việc một con cá sấu xuất hiện tại tuyến kênh 42.

Đoạn kênh được cho là xuất hiện cá sấu

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 4-4, người dân ngụ ấp Cá Tôm, xã Tân Thạnh phát hiện một con cá sấu đang bơi trên kênh 42, đoạn giáp kênh Dương Văn Dương

Qua quan sát cho thấy, con cá sấu này có chiều dài khoảng 1,5m, trọng lượng ước tính từ 20-25 kg. Ngay khi thấy có bóng dáng con người, cá sấu đã nhanh chóng lặn mất hút dưới dòng nước sâu.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương yêu cầu người dân trong khu vực nên cảnh giác khi canh tác, sinh hoạt gần các tuyến kênh rạch. Đặc biệt, các bậc phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ em xuống kênh bơi lội trong thời gian này để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

UBND xã Tân Thạnh cũng đề nghị nếu phát hiện dấu vết hoặc nơi ẩn náu của cá sấu, người dân cần báo ngay cho UBND hoặc công an xã qua số điện thoại: 02723.844.087 để các lực lượng chức năng kịp thời triển khai phương án vây bắt, bàn giao cho đơn vị chuyên trách xử lý theo quy định.