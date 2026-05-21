Sạt lở tại mỏ khai thác đá ở Thanh Hóa, 1 người tử vong, 2 người mất tích

Ngày 21/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 17 giờ ngày 20/5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn, xã Cẩm Tú đã xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng.

Hiện trường vụ sạt lở tại mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa khiến 1 người tử vong và 2 người mất tích. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, các ông Lò Văn Thời (SN 1986), Lò Văn Quý (SN 1989) và Nguyễn Văn Ngay (SN 1988), cùng trú tại tỉnh Yên Bái cũ, nay là tỉnh Lào Cai, đang làm việc tại khu vực chân núi thì bất ngờ một lượng lớn đất đá từ trên cao sạt xuống.

Hậu quả, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 người còn lại hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Viện KSND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện và máy móc chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm. Nhiều phương án nghiệp vụ được triển khai như sử dụng chó nghiệp vụ, flycam, máy dò nguồn nhiệt hồng ngoại nhằm nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp.

Ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, ông Cao Văn Cường yêu cầu các lực lượng tập trung cao độ cho công tác cứu nạn, cứu hộ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt; nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong thời gian sớm nhất, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ trong điều kiện hiện trường vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở.