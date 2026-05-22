Điều tra vụ tài xế xe ôm bất ngờ tử vong khi cự cãi với khách

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h40 ngày 21/5/2026, ông Phạm Văn L. (SN 1959, ngụ phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp) nhận chở một người đàn ông từ Đồng Tháp đến tỉnh Vĩnh Long.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Khi đến trước một căn nhà trên đường Ấp Bắc, thuộc phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, giữa hai người xảy ra cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông L. bất ngờ ngã xuống đường và tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Trung An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định ông L. có thể tử vong do bệnh lý. Gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi và cam kết đưa thi thể về mai táng theo phong tục địa phương.