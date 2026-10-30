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Tặng tiền, quà, vé về quê cho người lao động Tết Đinh Mùi 2027

Sự kiện: Thời sự

Tết Đinh Mùi 2027, TP.HCM dự kiến chăm lo khoảng 370.000 người lao động khó khăn.

Tặng tiền, quà, vé về quê cho người lao động Tết Đinh Mùi 2027 - 1

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Theo Nam Vũ ([Tên nguồn])

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/tang-tien-qua-ve-ve-que-cho-nguoi-lao-dong-tet-di...

-30/10/2026 09:09 AM (GMT+7)
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