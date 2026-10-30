Tặng tiền, quà, vé về quê cho người lao động Tết Đinh Mùi 2027 Sự kiện: Thời sự Lưu bài Bỏ lưu bài Lưu bài viết thành công Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưu Đồng ý Chia sẻ Tết Đinh Mùi 2027, TP.HCM dự kiến chăm lo khoảng 370.000 người lao động khó khăn. Chia sẻ Gửi góp ý Lưu bài Bỏ lưu bài Theo Nam Vũ ([Tên nguồn]) Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/tang-tien-qua-ve-ve-que-cho-nguoi-lao-dong-tet-di...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/tang-tien-qua-ve-ve-que-cho-nguoi-lao-dong-tet-dinh-mui-2027-169261030090054703.htm-30/10/2026 09:09 AM (GMT+7)