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Tin vui cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết Nguyên đán

Sự kiện: Thời sự

Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng tại Hà Nội sẽ được tăng mức hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán.

Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm đối với các Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày và nội dung, mức tặng quà của Thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Quốc khánh 2/9, Quốc tế Thiếu nhi và Tết Trung thu.

Đáng chú ý, Nghị quyết tiếp tục thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng và người đang hưởng các chế độ BHXH hằng tháng như trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hằng tháng.

Tin vui cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết Nguyên đán - 1

Tiền lương của sĩ quan công an thay đổi thế nào sau 2 tuần tới?
Tiền lương của sĩ quan công an thay đổi thế nào sau 2 tuần tới?

Từ 1/7, Chính phủ sẽ tăng lương cơ sở thêm 8%. Tiền lương cơ sở tăng khiến cho bảng lương, tiền lương của sĩ quan, hạ sĩ quan công an cũng tăng theo.

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Theo Nam Vũ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/06/2026 13:31 PM (GMT+7)
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