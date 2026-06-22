Tin vui cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết Nguyên đán

Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm đối với các Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày và nội dung, mức tặng quà của Thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Quốc khánh 2/9, Quốc tế Thiếu nhi và Tết Trung thu.

Đáng chú ý, Nghị quyết tiếp tục thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng và người đang hưởng các chế độ BHXH hằng tháng như trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hằng tháng.