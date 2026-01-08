Dọn chuồng gà, vợ phát hiện ảnh "nóng" người tình của chồng

Ngày 8-1, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo P.V.T (SN 1965; ngụ phường Vĩnh Châu) về tội "Làm nhục người khác" do bị cáo này kháng cáo về phần trách nhiệm dân sự.

Tại tòa, bị cáo này nói không có khả năng bồi thường số tiền 23,4 triệu nên kháng cáo xin giảm bớt. Tuy nhiên, sau khi nghe chủ tọa giải thích, bị cáo đã rút kháng cáo. Vì vậy tòa đã đình chỉ xét xử phúc thẩm, bản án sơ thẩm có hiệu lực thi hành.

Bị cáo T. tại tòa

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo T. đã có gia đình nhưng phát sinh tình cảm, sống như vợ chồng với bà N.T.S (ngụ cùng cấp) vào năm 2021. Có lần, T. dùng điện thoại chụp ảnh khỏa thân (mặc áo nhưng không mặc quần) của bà S để lúc buồn lấy ra xem.

Một thời gian, 2 người xảy ra cự cãi, T. đe dọa sẽ đưa ảnh khỏa thân của bà S. lên mạng xã hội. Khi bà S. thách thức, T. đến tiệm chụp hình thuê rửa 8 tấm ảnh khỏa thân của bà S. T. xóa bỏ ảnh khỏa thân của bà S. trên điện thoại.

Sau đó, T. và bà S. tiếp tục vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. Khi T đưa ảnh khỏa thân trên cho người tình xem, bà S. liền xé 1 tấm và đòi chia tay. Những ngày sau đó, T. hẹn gặp nhưng bà không chịu.

Ngay sau đó, T. đã thuê một người đăng tải những bức ảnh này lên mạng xã hội với mục đích làm nhục bà S., nhưng người này không thực hiện.

Với những tấm ảnh "nóng" còn lại, T. mang giấu ở chuồng gà. Đến cuối năm 2021, vợ T. lúc dọn dẹp chuồng gà phát hiện số ảnh mà chồng cất giấu, liền lén đi photo màu 1 tấm, số còn lại đưa cho chồng đốt.

Khi bà N.T.H (cô ruột bà S.) đến tìm, vợ T. đưa tấm ảnh photo màu cho bà H. xem với mục đích cho biết giữa chồng và bà S. có quan hệ nam, nữ. Sau đó, vợ T. cũng đốt tấm ảnh này.

Bà H. liền kể lại cho bà S. nghe nên bà S. làm đơn tố giác đến công an và đề nghị xử lý T. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo 12 tháng cải tạo không giam giữ và bồi thường cho bị hại 23,4 triệu đồng.