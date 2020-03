Tâm sự của nhân viên đầu tiên gõ cửa máy bay đón người từ vùng dịch Covid-19 trở về

Vẫn nhớ như in lần đầu tiên đón chuyến từ Vũ Hán hạ cánh, mình đã run lên thực sự. Run vì lạnh bởi hôm đó Vân Đồn mưa gió, rét mướt thật nhưng cũng run vì mới chỉ tập huấn chứ chưa đối mặt tiếp xúc với những người có khả năng lây nhiễm virus Corona. Nhờ được huấn luyện kỹ càng, quy trình chặt chẽ, chuyên nghiệp, mọi công tác triển khai rồi cũng được hoàn thành thuận lợi trong sự ngạc nhiên, thở phào, vui mừng của từng cá nhân đến cả tập thể. Còn nhớ hôm đó mấy anh chị hành khách chưa ấm chỗ trên xe ô tô trở về trung tâm cách ly, đã ngoái lại vẫy tay chào, có người còn rơm rớm nước mắt. Mình hiểu vì sao họ lại cười, lại khóc. Vì đây là Việt Nam, là quê hương, là điểm trở về an toàn, ấm áp cho tất cả những người con xa xứ. Sau này còn có những hành khách vui quá vì đã được trở về thậm chí quên cả hành lý, làm "khổ" mình phải liên lạc để trả lại hành lý cho họ. Nghe được lời chia sẻ "Về được nước vui quá nên chị quên cả hành lý" khiến mình vừa buồn cười vừa xúc động. Lại nhớ trước lần đón chuyến bay giải cứu Vũ Hán, mình có nói với mẹ về nhiệm vụ các sếp giao. Mình cũng sợ mà mẹ cũng sợ. Nỗi sợ là có thật bởi mình không biết gì về nó trước đó, chưa bao giờ trải nghiệm trong đời (giờ nghĩ lại thấy hơi thái quá). Mẹ bảo mình "tránh được gì thì tránh". Mình thì vừa cố gắng trấn an vừa nói cho qua chuyện "Làm sao mà tránh được. Chỉ có cách đối đầu". Ngô Thanh Tùng, Nhân viên phục vụ hành khách thuộc Sân bay Quốc tế Vân Đồn