Tạm giữ hình sự người mẹ kế trong vụ bé trai 10 tuổi tử vong tại Quảng Ninh

UBND phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh) vừa thông tin chính thức về vụ cháu bé V.V.Q (SN 2015) tử vong trên địa bàn phường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 29/5/2026, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo của anh Nguyễn Hồng Thái (sinh năm 1990, quản lý nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh) về việc có một cháu bé nghi tử vong.

Nội dung tin báo cho biết, khoảng 19 giờ 15 phút cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận cháu V.V.Q. (sinh ngày 25/6/2015, thường trú tại tổ 8B, khu 3, phường Bãi Cháy; chỗ ở hiện nay tại tổ 13, khu 2A, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) trong tình trạng ngừng tuần hoàn.

Sau khi tiến hành cấp cứu, các bác sĩ xác định cháu Q. đã tử vong ngoại viện, chưa rõ nguyên nhân.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng 19 giờ ngày 29/5/2026, tại nơi ở của gia đình (tổ 13, khu 2A, phường Cao Xanh), do bực tức việc cháu V.V.Q. không mặc quần áo ở nhà, Phạm Thúy Nga là mẹ kế của cháu Q. đã dùng tay tát, đánh vào mặt và người khiến cháu bị thương tích dẫn đến tử vong.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự Phạm Thúy Nga để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và tiếp tục làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.