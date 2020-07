Tạm giam tài xế lái xe khách lao xuống vực làm 6 người tử vong

Thứ Năm, ngày 23/07/2020 09:31 AM (GMT+7)

Tài xế điều khiển xe khách chở 40 người lao xuống vực làm 6 người chết, 34 người bị thương đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng.

Sáng 23-7, Công an tỉnh Kon Tum đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với tài xế Mai Hải Nam (39 tuổi; trú huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) do hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Xe khách lao xuống vực sâu khoảng 30 m

Tài xế Nam là người lái xe khách loại 48 chỗ, chở 40 người khi lưu thông trên Quốc lộ 14C, đoạn qua đèo Ngọc Vin, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum thì bị mất lái lao xuống vực làm 6 người chết và 34 người bị thương hôm 11-7 (Báo Người Lao Động đã thông tin). Một số nạn nhân bị thương nặng vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Vụ tai nạn làm 6 người tử vong, 34 người bị thương

Ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã xác định xe khách chạy không đúng tuyến.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tam-giam-tai-xe-lai-xe-khach-lao-xuong-vuc-lam-6-nguoi-tu-vong-20200723083415683.htm