Tổng thống Phần Lan nói về chiến thuật đàm phán của Nga

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb xuất hiện trên đài Fox News của Mỹ hôm 25/8. Ảnh: Euromaidan Press.

“Đó là cách tiếp cận quen thuộc trong đàm phán của Nga”, ông Stubb phát biểu trong chương trình One Nation của đài Fox News. “Ban đầu Nga đưa ra yêu cầu không thể chấp nhận, rồi dần rút lại. Chuyện này diễn ra thường xuyên”.

Ông Stubb là một trong số các lãnh đạo châu Âu tham gia cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng hôm 18/8. Ông cũng khá thành công trong việc xây dựng mối quan hệ cá nhân với ông Trump.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nói Nga đã đưa ra “những nhượng bộ đáng kể” hướng tới một thỏa thuận đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo ông Vance, Nga đã đưa ra một số nhượng bộ như cam kết Ukraine sẽ nhận được các đảm bảo an ninh một khi xung đột kết thúc.

Hiện tại, Nga ngỏ ý sẵn sàng chấm dứt xung đột ngay lập tức nếu Ukraine nhượng lại toàn bộ vùng Donbass. Ukraine đã khẳng định không chấp nhận đề nghị này của Nga.

Theo ông Stubb, bước tiến của quân đội Nga tại miền đông Ukraine là tương đối chậm. Sau nhiều năm tìm cách kiểm soát vùng Donbass, Nga hiện nắm giữ khoảng 75% khu vực này, nhưng một nửa trong số đó là do phe ly khai thân Nga nắm giữ từ năm 2014

“Giờ đây, phía Nga chỉ tiến được từng chút một,” ông Stubb nhận định.

Ông Stubb cho biết cuộc thảo luận gần đây của các lãnh đạo châu Âu với ông Trump đã đặt nền tảng cho các thỏa thuận an ninh trong tương lai. “Một trong những kết quả quan trọng từ cuộc gặp mà tôi đánh giá là thành công với Tổng thống Trump là chúng tôi bắt đầu bàn chi tiết về các cam kết an ninh”, ông nói.

Theo Tổng thống Phần Lan, khung an ninh này gồm ba tầng: Ukraine trước hết phải tự đảm bảo phòng vệ với lực lượng quân đội hiện đại và có quy mô lớn; châu Âu sẽ là tầng hỗ trợ thứ hai; và Mỹ sẽ tham gia với một hình thức hỗ trợ nào đó để làm tầng thứ ba.

Ông nhấn mạnh: “Không thể để Nga quyết định thay châu Âu hay Mỹ về việc có thể hay không thể làm gì trong các bảo đảm an ninh”.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm 24/8 nói Nga chắc chắn sẽ có “một phần vai trò” trong các thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine, vì Moscow là “bên then chốt để chấm dứt thương vong”.