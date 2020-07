Vụ xe khách lao xuống vực ở Kon Tum: Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng

Theo các nạn nhân trong vụ tai nạn, chiếc xe rung lắc được một lúc thì lao xuống vực sâu. Khi đó, hành khách, hành lí nằm ngổn ngang lên nhau.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong.

4 giờ rạng sáng ngày 11/7, chiếc xe ô tô BKS 36B-022.32 (loại xe giường nằm 48 chỗ) do tài xế Mai Hải Nam (SN 1981, trú tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Xe chở theo 40 người (gồm 5 người nhà xe, hành khách có 26 người lớn và 9 trẻ em) chạy từ tỉnh Thanh Hóa đi tỉnh Đắk Lắk.

Khi xe đi đến Km số 23+900 quốc lộ 14C thuộc địa phận xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) bất ngờ lao xuống vực sâu hơn 30 m khiến 5 người tử vong tại chỗ là: Hà Đức Dũng (SN 2006, Thường Xuân, Thanh Hóa); Trần Minh Tú (SN 1996, TP Thanh Hóa); Lương Thị Niệm (SN 1965, huyện Bá Thước, Thanh Hóa); Hà Thị Uyên (SN 1989, huyện Ea Kar, Đắk Lắk); Hà Thị Huyền Điệp (SN 2013, Thanh Hóa). Còn 35 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi (sau đó có 4 bệnh nhân chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum).

Bà Điệp vẫn chưa kịp thắp nén nhang cho bố nuôi vừa mới mất.

Bà Lương Thị Điệp (SN 1971, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, bà cùng 7 người thân trong gia đình bắt xe từ huyện Ngọc Lặc vào Đắk Lắk để dự đám tang bố nuôi. Tuy nhiên, khi đi được hơn nửa đường chiếc xe bất ngờ lao xuống vực khiến cả gia đình bà bị thương.

“Trước khi xảy ra tai nạn tôi thấy xe rung lắc. Chỉ một lúc sau tôi nghe tiếng rầm lớn. Khi đó người và hành lí trên xe bật lên, nằm ngổn ngang lên nhau. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng do đau quá không bò ra ngoài được. Sau đó, tôi được lực lượng chức năng cõng đưa lên bờ cách vực vài chục mét. Lúc đó tôi mới hoàng hồn và biết mình còn sống sót”, bà Điệp nói.

Rưng rưng nước mắt, bà Điệp cho hay: “Bố tôi mới mất hôm qua. Cả nhà mình muốn vào thắp cho bố nén nhang cuối cùng, nhưng trên đường bất ngờ gặp tai nạn. Sau khi điều trị tại bệnh viện về, 8 người nhà mình về Thanh Hóa luôn, chứ không qua viếng bố được nữa”.

Nằm cách giường bệnh của bà Điệp không xa, bà Trương Thị Nhưng (SN 1973, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk) nhớ lại giây phút kinh hoàng “Tôi và người cháu ở huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) ra Thanh Hóa ăn đám cưới. Sáng hôm qua bắt xe vào, đến rạng sáng nay cháu tôi xuống trước còn tôi đi về nhà ở Đắk Lắk.

Lúc xe bị tai nạn tôi thiếp đi, không biết gì. Đến khi tỉnh lại thấy mình đang nằm ngoài cỏ, trời tối đen, toàn thân đau nhức. Sau đó tôi được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện. May mắn chỉ bị thương nhẹ. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn hoảng sợ. Từ nay chắc không dám đi xe nữa”.

Sáng cùng ngày, Ban An toàn giao thông tỉnh cử đại diện đến Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi để thăm hỏi, hỗ trợ cho nạn nhân tử vong là 5 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương là 2 triệu đồng/người.

Bà Nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc kinh hoàng.

Để khắc phục hậu quả do vụ tai nạn giao thông gây ra, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế tập trung nhân lực, thiết bị để cứu chữa kịp thời đối với các nạn nhân bị tai nạn giao thông. Đồng thời yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân gây tai nạn giao thông làm cơ sở xử lý theo quy định.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác do ông Khuất Việt Hùng – Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng với các cơ quan của Bộ GTVT (đại diện của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, vụ An toàn giao thông) vào tỉnh Kon Tum đến hiện trường vụ tai nạn và đi thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn.

