Tài xế vi phạm nồng độ cồn, 3 ô tô bị CSGT Hà Nội niêm phong trong đêm

Đêm 6/3, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Nguyễn Chánh - Tú Mỡ (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, do dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 nhiều người tụ tập, liên hoan, dễ phát sinh tình trạng tài xế đã sử dụng rượu, bia vẫn lái xe nên đơn vị chủ động bố trí các tổ công tác kiểm tra.

Cảnh sát đã đặt chóp nón, bố trí cán bộ, chiến sĩ để kiểm tra các tài xế điều khiển ô tô, xe máy, người đi xe đạp lưu thông ở cả 2 chiều đường.

Đáng chú ý, khoảng 21h cùng ngày, tổ công tác dừng kiểm tra ô tô mang BKS 30B-004.XX do tài xế N.L.C. (SN 1990) điều khiển. Qua kiểm tra, tài xế C. vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao 0,454mg/L khí thở, gấp 1,2 lần mức "kịch khung".

Tổ công tác đã lập biên bản đối với tài xế N.L.C. với lỗi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/L khí thở.

Với lỗi này, tài xế C. sẽ bị phạt 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng. CSGT cũng niêm phong phương tiện, tạm giữ xe trong 7 ngày làm việc.

Một trường hợp khác, tài xế H.N.T. (SN 1987, trú tại Hải Phòng) điều khiển ô tô BKS 29A-208.XX, cũng bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,045mg/L khí thở.

Trình bày với CSGT, tài xế cho biết chỉ uống một chút rượu, bia để chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Tổ CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H.N.T. Với lỗi này, nam tài xế sẽ bị phạt 7 triệu đồng và trừ 4 điểm trên GPLX; ô tô cũng bị niêm phong, tạm giữ trong 7 ngày làm việc.

Ngoài ra, tổ CSGT cũng lập biên bản xử phạt hành chính, đồng thời niêm phong xe với tài xế N.K.T.V. (SN 1975, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 30L-321.XX, vi phạm ở mức 0,049mg/L khí thở.

Trung tá Phạm Văn Chiến cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ liên tục thay đổi vị trí cũng như thời gian kiểm tra để các tài xế vi phạm không thể né tránh.

"Mục đích của lực lượng CSGT không phải để lập nhiều biên bản xử phạt mà là phòng ngừa các tài xế say xỉn điều khiển xe ra đường, giúp kiềm chế tai nạn giao thông", Trung tá Phạm Văn Chiến nhấn mạnh.