Va quệt xe dẫn đến 'loạn đả' giữa đường, 4 người bị bắt

Ngày 24/4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng, bắt nguồn từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Trước đó vào khoảng 17h ngày 17/4, tại khu phố 23 trên đường Dương Tử Giang (phường Tam Hiệp), phương tiện chở L.V.T. và N.H.M.P. (cùng ngụ phường Tam Hiệp, đi chung xe) xảy ra va chạm với xe do N.T.T. (ngụ phường Trấn Biên) điều khiển.

4 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại cơ quan Công an (ảnh: CACC)

Thay vì giữ bình tĩnh giải quyết sự việc, các bên đã cự cãi, sau đó xảy ra xô xát ngay giữa đường. N.T.T. gọi thêm người đến “hỗ trợ” giải quyết mâu thuẫn khiến tình hình nhanh chóng leo thang và vượt tầm kiểm soát.

Tuyến đường trở nên hỗn loạn khi nhóm thanh niên dừng xe, rượt đuổi và đánh nhau. Vụ việc gây náo loạn khiến người đi đường hoảng sợ, giao thông bị ùn tắc.

Các đối tượng xô xát sau khi va chạm giao thông trên đường Dương Tử Giang (ảnh: CACC)

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tam Hiệp đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh và nhanh chóng xác định, bắt giữ 4 đối tượng trực tiếp tham gia vụ ẩu đả để điều tra, xử lý về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo, khi xảy ra va chạm hoặc mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông, người dân cần giữ bình tĩnh, tuân thủ pháp luật, tránh để xung đột leo thang thành hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.