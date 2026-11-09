Tài xế tử vong trong cabin xe tải đậu qua đêm ở cây xăng, cửa kính hé 2cm

Ngày 9/11, lãnh đạo UBND xã Xuân Phú (TP. Đà Nẵng) cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ một tài xế tử vong trong cabin xe tải đậu qua đêm tại cây xăng trên địa bàn.

Tài xế được phát hiện tử vong trong chiếc xe đậu qua đêm tại cây xăng. Ảnh FB

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong cabin xe tải tại cây xăng thuộc thôn Mộc Bài, xã Xuân Phú.

Thời điểm được phát hiện, nạn nhân nằm ngửa trên hai ghế xe. Cửa cabin đóng, phần kính hai bên hé khoảng 2 cm. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Nạn nhân sau đó được xác định là ông P.Q.C. (39 tuổi, trú xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng xác định khoảng 21h59 ngày 8/11, ông C. điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 43E-028.XX đến khu vực này và dừng đỗ.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng không phát hiện dấu vết thương tích trên cơ thể nạn nhân. Tài sản cá nhân của ông C. cũng còn nguyên vẹn. Hiện gia đình đã đưa nạn nhân về quê để lo hậu sự.

Được biết, ông C. đang trên hành trình vận chuyển hàng hóa từ phường Hòa Khánh (TP. Đà Nẵng) vào tỉnh Quảng Ngãi thì xảy ra sự việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.