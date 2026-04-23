Tài xế mắc kẹt xuyên đêm trên cầu Phú Mỹ sau tai nạn 6 ôtô

Xe ùn ứ trên cầu Phú Mỹ đêm 22/4 sau vụ 6 ôtô tông liên hoàn. Nhiều xe hư hỏng chắn ngang làn đường khiến giao thông tê liệt. Đến rạng sáng 23/4, hiện trường chưa được giải tỏa, dòng xe vẫn kẹt kéo dài nhiều km trên tuyến cửa ngõ TP HCM.

Trước đó, khoảng 19h30, xe tải chạy từ quận 7 về vòng xoay Mỹ Thủy khi đổ dốc đã va chạm với xe phía trước, kéo theo ôtô Porsche, một xe tải khác và hai xe đầu kéo liên tiếp tông nhau. Vị trí tai nạn nằm ở đoạn dốc cầu, nơi từng xảy ra vụ tông 8 ôtô hồi tháng 8/2024.

Tại hiện trường, các xe hư hỏng phần đầu và đuôi, nhiều mảnh vỡ văng trên mặt đường. Ôtô hiệu Porsche bị kẹp giữa xe tải và xe đầu kéo, hư hỏng nặng; nắp capo và đuôi xe biến dạng, túi khí bung. Tài xế choáng trong chốc lát, không bị thương, sau đó tự rời khỏi xe.

Chủ xe SUV cho biết khi xuống dốc cầu, dòng xe đông, anh đã giảm tốc độ thì bất ngờ xe tải và xe đầu kéo phía sau lao tới, đẩy ôtô ép vào xe phía trước.

Dòng xe nối dài trên cầu Phú Mỹ sau tai nạn. Đây là tuyến kết nối khu Nam với cảng Cát Lái, nhiều xe tải và container phải dừng tại chỗ, ảnh hưởng thời gian vận chuyển.

Tài xế Phạm Duy Tân, 26 tuổi đứng bên đường ăn bánh mì khi xe phải dừng hơn 4 tiếng do ùn tắc. Anh lái xe tải chở thùng carton từ Bến Tre qua cầu Phú Mỹ, dự kiến lên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây về Long Khánh. "Kẹt xe hơn 4 tiếng, trời oi bức nên rất mệt", anh nói.

Anh Nguyễn Thanh Tự (40 tuổi) tranh thủ nghỉ ngơi, vừa nhìn ra ngoài ngóng tình hình.

Anh Lý Phúc Thọ, 36 tuổi, chở hàng đông lạnh từ kho ở cảng Tân Thuận đi giao cho các siêu thị tại Thủ Đức, theo kế hoạch hoàn thành trước 23h nhưng phải dừng giữa cầu Phú Mỹ do ùn tắc.

"Tôi phải gọi cho chủ hàng thông báo, nếu chờ đến sáng thì hàng có thể hỏng", anh nói.

Do phải dừng tại chỗ lâu, một số xe khách mở khoang để hành lý, mang ghế ra ngồi ven đường, nghe điện thoại, chờ đợi.

Hơn 0h ngày 23/4, cả hai làn đường từ dạ cầu đường Nguyễn Văn Quỳ và tuyến phía trên đều ùn tắc kéo dài hơn 3 km.

Xe ùn ứ trên cầu Phú Mỹ suốt đêm.

Cầu nằm trên tuyến Vành đai 2, nối khu Đông và khu Nam TP HCM, có mật độ xe tải, container lớn. Đoạn đổ dốc hai đầu cầu thường xảy ra va chạm do độ dốc lớn, phương tiện dễ tăng tốc theo quán tính; nhiều trường hợp không giữ khoảng cách hoặc chạy quá tốc độ.

Hướng tuyến cầu Phú Mỹ. Đồ họa: Đăng Hiếu