4 ôtô tông liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm

Khoảng 10h, ôtô 7 chỗ chạy trong hầm theo hướng từ TP Thủ Đức cũ về đại lộ Võ Văn Kiệt bất ngờ bị xe 4 chỗ tông từ phía sau. Do lưu lượng xe đông, hai xe tải và một ôtô tiếp tục lao tới, gây tai nạn liên hoàn.

Các xe tông liên hoàn cán qua dải phân cách làn đường ôtô và xe máy, chắn ngang đường khiến giao thông bị ách tắc. Ảnh: Minh Bằng

Các xe hư hỏng nằm chắn ngang làn đường, trong đó xe tải cán qua dải phân cách làn xe máy, ôtô 7 chỗ biến dạng phần đuôi. Giao thông trong hầm tê liệt gần một giờ.

CSGT phối hợp đơn vị quản lý hầm ghi nhận hiện trường, di dời phương tiện để giải tỏa. Nguyên nhân ban đầu được cho là do các tài xế không giữ khoảng cách an toàn.

Ôtô 7 chỗ bị biến dạng phần đuôi sau tai nạn. Ảnh: Minh Bằng

Hầm Thủ Thiêm dài gần 1,5 km, rộng 33 m, cao 9 m với 6 làn xe, là hầm dìm vượt sông duy nhất tại Việt Nam, thông xe từ năm 2011. Đây là hạng mục quan trọng nhất của đại lộ Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ và từng ghi nhận nhiều vụ tai nạn.