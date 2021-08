Tài xế Grab bị mất xe máy được tặng SH: “Chiếc xe giá trị, cả đời tôi làm cũng không thể mua nổi”

Thứ Ba, ngày 03/08/2021 19:00 PM (GMT+7)

Nam tài xế Grab bị lừa mất chiếc xe Wave Alpha đã nhận được sự giúp đỡ của mọi người và được tặng một chiếc xe SH để đi lại.

Chiều 3/8, chia sẻ với PV, anh Nhân (quê ở Quảng Ngãi), tài xế Grab bị mất xe máy được tặng một chiếc SH cho biết, chiều 2/8, trong lúc giao hàng đến khu vực ngã ba Lam Sơn, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh anh bị một khách hàng “quen” lừa mất chiếc xe máy Wave Alpha.

“Anh khách này gọi điện cho tôi đến địa chỉ đó để chở anh ấy, tôi đã chở anh này 2 lần rồi nên không mảy may nghi ngờ gì cả. Khi tôi đến nhà, anh ấy nói mượn xe tôi ra đầu ngõ mua đá về uống nước rồi đi mất hút luôn. Lúc sau tôi quay lại nhà thì thấy cửa đã đóng, biết mình bị lừa tôi báo công an nhưng do mình cho mượn xe nên cũng khó tìm”, anh Nhân kể.

Nam tài xế bị lừa mất xe máy ngồi khóc bên đường.

Theo anh Nhân, gia đình khó khăn nên anh lên thuê trọ ở Bình Tân làm nghề xe ôm kiếm sống, vợ anh bị bệnh nên ở quê nhà chữa trị. Anh không ngờ rằng mình bị lừa mất chiếc xe máy.

Trong lúc buồn chán vì mất chiếc xe, nhiều người dân xung quanh đã cùng nhau hỗ trợ tiền giúp anh Nhân vượt qua khó khăn. Đặc biệt, anh Nhân được anh Nguyễn Thanh Tòng, làm quán ăn ở phường 3, quận 11, TP HCM, tặng chiếc xe máy hiệu Honda SH.

Nhận được món quà bất ngờ từ anh Tòng, anh Nhân vô cùng xúc động, anh bảo: "Cuộc đời tôi thật may mắn khi gặp được anh Tòng. Tôi sẽ chạy đến khi nào nó hỏng thì thôi chứ không bao giờ bán. Đó là món quà vô cùng ý nghĩa đối với gia đình tôi".

Anh Nhân cho biết, anh không nghĩ anh Tòng tặng anh chiếc xe máy giá trị như vậy, anh chỉ nghĩ mọi người sẽ tặng anh chiếc xe cũ để lấy phương tiện đi lại thôi.

“Chiếc xe SH giá trị lớn quá cả đời tôi làm cũng không thể mua nổi. Chẳng biết nói gì ngoài cám ơn anh Tòng và những người dân đã giúp đỡ tôi. Dịch bệnh, tôi ở trong nhà suốt không có tiền, thi thoảng ai gọi bảo chở hàng hoá tôi mới ra ngoài kiếm mấy đồng để tiêu thôi”, anh Nhân chia sẻ.

Anh Nguyễn Thanh Tòng cho biết, khoảng 19h tối 2/8, khi anh đang xem mạng xã hội Facebook thì thấy được trường hợp của anh Nhân. Sẵn có số điện thoại trên bài đăng, anh đã liên hệ với tài xế xe ôm gặp nạn này để hỗ trợ 1 chiếc xe máy. Tuy nhiên, do TP HCM đang thực hiện giãn cách xã hội nên anh không được ra ngoài buộc anh phải gửi địa chỉ để anh Nhân đến.

Theo anh Tòng, anh Nhân đi bộ khoảng 5km đến 21h mới đến nhà anh. Sau khi nghe anh Nhân tâm sự và hiểu hoàn cảnh anh Tòng quyết định tặng nam tài xế Grab chiếc xe SH.

"Trong nhà tôi cũng có vài chiếc xe cũ và mới, nếu tôi tặng chiếc xe cũ, anh ấy đang khổ như vậy nhỡ xe hỏng thì còn mất tiền sửa chửa nữa. Vậy nên gia đình có cái xe SH đang chạy nên tôi quyết định tặng luôn." anh Tòng nói.

Anh Nhân được tặng một chiếc xe SH.

Anh Tòng cũng cho hay, ngoài tặng chiếc xe máy, anh và vợ còn quyết định hỗ trợ thêm 1 triệu đồng tiền mặt để anh trang trải cuộc sống.

“Tôi làm từ thiện cũng được hơn chục năm nay rồi chứ không phải bây giờ mới làm. Dịch bệnh ai cũng khó khăn, tôi chỉ muốn san sẻ phần nào thôi”, anh Tòng cho biết.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ câu chuyện anh Nhân, tài xế chạy Grab ở TP.Hồ Chí Minh bị lừa mất chiếc xe máy khiến nhiều người xót xa. Sau khi bị mất chiếc xe được xem là "cần cầu cơm", nam tài xế ngồi bên đường khóc. Biết được hoàn cảnh thương tâm, những người xung quanh đã góp một ít tiền để chung tay giúp đỡ.

Câu chuyện xót xa này cũng được chia sẻ lên mạng xã hội. Bài đăng nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ của mọi người, ai cũng lên án hành động người đã trộm chiếc xe của nam tài xế.

