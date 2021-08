Tổ tuần tra kịp thời giúp đỡ đưa bệnh nhân đột quỵ đi cấp cứu

Thứ Ba, ngày 03/08/2021 16:47 PM (GMT+7)

"Thật may mắn gia đình chúng tôi đã gặp được các anh Công an, nhờ các anh giúp đỡ nên bố tôi đã được cấp cứu kịp thời". Đó là chia sẻ của chị Lê Thị Huệ, con dâu ông Phạm Văn Sứng (SN 1969, trú phường 12, TP Vũng Tàu), bệnh nhân đột quỵ được Tổ tuần tra lưu động số 1 -Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dùng xe chuyên dụng đưa đi cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên, chị Lê Thị Huệ, con dâu ông Phạm Văn Sứng (SN 1969, trú phường 12, TP Vũng Tàu) cho biết, khoảng 21h ngày 2/8, sau khi ăn cơm tối thì ông Sứng có biểu hiện méo miệng, không cử động được.

Chị Huệ cùng với em chồng đã dùng xe máy để đưa ông Sứng đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến khu vực vòng xoay đường 3/2 giao với đường 2/9 thì gặp sự cố. Lúc này, do ông Sứng không cử động được nên hai người gặp nhiều khó khăn không bế được ông lên xe. Do đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nên trên đường không có người lưu thông.

Hình ảnh một Tổ tuần tra lưu động, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng yếu.

Đến khoảng 22h15, trong lúc đang tuyệt vọng, gia đình chị Huệ may mắn được Tổ tuần tra lưu động số 1 - Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phụ trách tuyến địa bàn Vũng Tàu) đang tuần tra trên tuyến phát hiện, giúp đỡ. Các cán bộ, chiến sĩ trong Tổ công tác đã khẩn trương dùng xe ô tô chuyên dụng đưa ông Sứng đến Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu.

Chị Lê Thị Huệ cho biết, nhờ được cấp cứu kịp thời nên sức khỏe của ông Sứng đã ổn định, hiện ông đang được các bác sĩ tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

“Lúc đó đã khuya, hai chị em tôi cố gắng hết sức để nâng bố tôi lên xe nhưng không được. Thật may mắn gia đình chúng tôi đã gặp được các anh Công an, nhờ các anh giúp đỡ nên bố tôi đã được cấp cứu kịp thời. Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn các anh Công an rất nhiều!”, chị Huệ xúc động.

