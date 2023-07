Tài xế bất lực nhìn xe chở than bốc cháy trơ khung

Khoảng 3 giờ sáng 4-7, tài xế Phạm Khải (32 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) điều khiển xe tải lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thôn Lao Đu (xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) thì bất ngờ xe tải bị bốc cháy.

Lực lượng cảnh sát vất vả chữa cháy

Phát hiện hỏa hoạn, tài xế Khải và một người ngồi cùng trên xe đã kịp nhảy ra ngoài thoát thân. Dù vậy, do trên xe chở 15,5 tấn than, ngọn lửa gặp than bùng phát dữ dội nên tài xế và phụ xe đành bất lực nhìn chiếc xe bị ngọn lửa bao trùm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã, huyện đã đến hiện trường phân luồng giao thông, cứu nạn cứu hộ, dập lửa.

Do khu vực này rừng núi hiểm trở, việc tiếp cận gặp khó khăn và mất nhiều thời gian nên khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Nam đến hiện trường và dập tắt lửa thì chiếc xe đã bị cháy gần như trơ khung.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tai-xe-bat-luc-nhin-xe-cho-than-boc-chay-tro-khung-20230704085039249.htm