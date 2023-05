Ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt giữa nắng nóng

Chiếc xe bốc cháy dữ dội (Ảnh: Phúc Văn)

Chiều 31/5, lãnh đạo UBND phường Thành Tô (Hải An, Hải Phòng) cho biết, vào khoảng 15h20 cùng ngày, anh P.Đ.V. (SN 1981, ở Thái Bình) đang điều khiển ô tô 16 chỗ lưu thông trên đường thuộc địa bàn phường Thành Tô.

Khi đi đến vòng xuyến Bùi Viện giao Ngô Gia Tự, chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế nhanh chóng thoát ra ngoài. Người dân hỗ trợ dập lửa và báo cảnh sát.

Nhận được tin báo, Công an phường Thành Tô phối hợp với Đội Phòng cháy chữa cháy Công an quận Hải An dập tắt đám cháy. Vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng chiếc ô tô bị cháy hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, Hải Phòng đang có nắng nóng.

Xe 16 chỗ bị thiêu rụi (Ảnh: Phúc Văn)

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/o-to-16-cho-boc-chay-ngun-ngut-giua-nang-nong-a610508.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/o-to-16-cho-boc-chay-ngun-ngut-giua-nang-nong-a610508.html