Tai nạn trên quốc lộ 1A, chồng gào khóc bên thi thể vợ

Khoảng 14 giờ chiều 15-3, trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến người vợ tử vong, chồng bị thương.

Hiện trường 2 vợ chồng bị tai nạn trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Diễn Châu, Nghệ An), người vợ tử vong, chồng bị thương.

Vào thời điểm nêu trên, xe tải chở vật liệu xây dựng tông trúng xe máy chở hai vợ chồng. Cú tông mạnh khiến xe máy nát hỏng, người vợ tử vong chỗ, người chồng bị thương ngồi gào khóc bên thi thể vợ.

Sau khi xảy ra tai nạn, người dân và CSGT đã gọi xe cứu thương đến chở người chồng đi cấp cứu.

Đến khoảng 16 giờ 15 phút, cũng trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một phụ nữ đi bán cá tử vong.

Vụ tai nạn trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) người phụ nữ đi xe máy tử vong.

Thời điểm nêu trên, chị ĐTT (trú phường Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) điều khiển xe máy chở cá khô.

Lúc này xe đầu kéo 77C-113.29 kéo theo rơ-moóc 77R-014.32 tông vào sau xe máy chị T. Cú đâm mạnh đẩy xe chị T lao lên tông trúng vào xe bán tải 37C-393.27 đang đậu bên đường.

Hậu quả chị T bị tử vong tại chỗ, cá khô đổ ra vương vãi trên mặt đường.

Biển số xe máy và cá của nạn nhân văng ra mặt đường quốc lộ 1A.

Hiện Công an huyện Diễn Châu, Công an huyện Quỳnh Lưu cùng Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ hai vụ tai nạn nêu trên.

