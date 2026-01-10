Tai nạn liên hoàn trên cầu vượt ngã tư Vọng, Hà Nội khiến 1 người tử vong

Thời điểm trên, xe ô tô con 5 chỗ Toyota Altis màu đen, BKS 29A-853.XX do chị Phan Thị Thủy (SN 1960, trú tại phường Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển, lưu thông trên cầu vượt Vọng theo hướng từ phố Phương Mai đi Nguyễn An Ninh.

Khi đến khu vực cột đèn ĐT7/11, xe ô tô va chạm với xe mô tô Honda Wave BKS 14U1-415.82 do ông Trần Thanh Hà (SN 1963, phường Kim Liên, Hà Nội) điều khiển đi cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, xe ô tô 29A-853.XX tiếp tục đâm dồn vào xe ô tô Toyota Vios BKS 20A-239.XX do ông Nguyễn Văn Điệp (SN 1979, Kinh Môn, Hải Phòng) điều khiển, khiến xe này xô dồn lên xe ô tô VF5 BKS 29B-218.XX do anh Nguyễn Văn Minh (SN 1994, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) điều khiển, cùng lưu thông theo hướng trên.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Trần Thanh Hà tử vong tại chỗ; 3 xe ô tô và 1 xe mô tô bị hư hỏng.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với chị Phan Thị Thủy, ông Nguyễn Văn Điệp và anh Nguyễn Văn Minh đều cho kết quả 0.00 mg/l khí thở; kiểm tra ma túy đối với chị Thủy cho kết quả âm tính.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT và các đơn vị chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời phân luồng, hướng dẫn giao thông nhằm giảm áp lực ùn tắc.

Vụ tai nạn xảy ra đúng thời điểm giờ cao điểm buổi sáng khiến giao thông qua khu vực cầu vượt Vọng ùn ứ nghiêm trọng, các phương tiện di chuyển khó khăn trong thời gian dài.

