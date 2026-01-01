Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Hiện trường vụ ô tô con tông loạt xe máy trên phố Võ Thị Sáu ở Hà Nội

Sự kiện: Thời sự

Xe ô tô con lưu thông theo hướng Võ Thị Sáu đi Thanh Nhàn (Hà Nội) đã đâm vào xe máy do một người đàn ông điều khiển và 6 xe máy dựng trên vỉa hè.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 1/1, ô tô mang BKS 30G-476.XX do nữ tài xế điều khiển di chuyển trên phố Võ Thị Sáu (Hà Nội). Khi đến trước số nhà 88, ô tô va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển đang sang đường.

Cú tông mạnh khiến xe máy bị hất văng lên vỉa hè. Sau đó, ô tô tiếp tục đâm vào 6 xe máy khác đang dựng tại khu vực quán cà phê.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên phố Võ Thị Sáu. Ảnh: Đình Hiếu

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên phố Võ Thị Sáu. Ảnh: Đình Hiếu

Nhiều xe máy bị hư hỏng sau vụ tai nạn. Ảnh: Đình Hiếu

Nhiều xe máy bị hư hỏng sau vụ tai nạn. Ảnh: Đình Hiếu

Tại hiện trường, ô tô con bị vỡ nát phần đầu, bung túi khí, nổ lốp sau; nhiều xe máy hư hỏng, mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Nam tài xế xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Ô tô con bị hư hỏng nặng sau cú va chạm mạnh. Ảnh: Đình Hiếu

Ô tô con bị hư hỏng nặng sau cú va chạm mạnh. Ảnh: Đình Hiếu

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã điều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026, tai nạn giao thông làm 18 người tử vong
Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026, tai nạn giao thông làm 18 người tử vong

Trong ngày đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai giao thông làm chết 18 người, bị thương 41 người.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đình Hiếu ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/01/2026 17:17 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN