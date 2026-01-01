Hiện trường vụ ô tô con tông loạt xe máy trên phố Võ Thị Sáu ở Hà Nội
Xe ô tô con lưu thông theo hướng Võ Thị Sáu đi Thanh Nhàn (Hà Nội) đã đâm vào xe máy do một người đàn ông điều khiển và 6 xe máy dựng trên vỉa hè.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 1/1, ô tô mang BKS 30G-476.XX do nữ tài xế điều khiển di chuyển trên phố Võ Thị Sáu (Hà Nội). Khi đến trước số nhà 88, ô tô va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển đang sang đường.
Cú tông mạnh khiến xe máy bị hất văng lên vỉa hè. Sau đó, ô tô tiếp tục đâm vào 6 xe máy khác đang dựng tại khu vực quán cà phê.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên phố Võ Thị Sáu. Ảnh: Đình Hiếu
Nhiều xe máy bị hư hỏng sau vụ tai nạn. Ảnh: Đình Hiếu
Tại hiện trường, ô tô con bị vỡ nát phần đầu, bung túi khí, nổ lốp sau; nhiều xe máy hư hỏng, mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Nam tài xế xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu.
Ô tô con bị hư hỏng nặng sau cú va chạm mạnh. Ảnh: Đình Hiếu
Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã điều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.
Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.
Trong ngày đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai giao thông làm chết 18 người, bị thương 41 người.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/01/2026 17:17 PM (GMT+7)