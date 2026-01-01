Hiện trường vụ ô tô con tông loạt xe máy trên phố Võ Thị Sáu ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 1/1, ô tô mang BKS 30G-476.XX do nữ tài xế điều khiển di chuyển trên phố Võ Thị Sáu (Hà Nội). Khi đến trước số nhà 88, ô tô va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển đang sang đường.

Cú tông mạnh khiến xe máy bị hất văng lên vỉa hè. Sau đó, ô tô tiếp tục đâm vào 6 xe máy khác đang dựng tại khu vực quán cà phê.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên phố Võ Thị Sáu. Ảnh: Đình Hiếu

Nhiều xe máy bị hư hỏng sau vụ tai nạn. Ảnh: Đình Hiếu

Tại hiện trường, ô tô con bị vỡ nát phần đầu, bung túi khí, nổ lốp sau; nhiều xe máy hư hỏng, mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Nam tài xế xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Ô tô con bị hư hỏng nặng sau cú va chạm mạnh. Ảnh: Đình Hiếu

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã điều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.