Tai nạn khiến 4 người trong gia đình tử vong: Khởi tố tài xế xe tải chở rác

Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Hậu (45 tuổi; ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hậu chính là tài xế điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ N2, đoạn qua huyện Tân Thạnh vào sáng 26-4 làm 4 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ sáng 26-4, Hậu điều khiển xe tải chở rác lưu thông từ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp về Quốc lộ 62, huyện Tân Thạnh. Khi đến đoạn qua ấp Kinh Giữa, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, xe tải bất ngờ lấn sang phần đường ngược lại và đâm trực diện với 2 xe máy đang di chuyển đối diện.

Xe tải đã tông trúng xe máy do anh P.H.T. (18 tuổi; ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, chở người ngồi sau là P.H.T. (16 tuổi; ngụ cùng địa phương).

Xe tải cũng va chạm với xe máy do anh N.V.Q.T. (23 tuổi; ngụ TP HCM) điều khiển, chở chị N.T.T.D. (46 tuổi; ngụ cùng địa phương).

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cả 4 người trên 2 xe máy tử vong; trong đó 2 người tử vong tại chỗ và 2 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng cũng không qua khỏi. Xe tải gây tai nạn được xác định thuộc sở hữu của Công ty CP Công trình đô thị Tân Thạnh.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an tỉnh Long An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ và điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua kiểm tra, tài xế Hậu không có nồng độ cồn và không sử dụng ma túy.