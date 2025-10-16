Bầu trời Hà Nội vàng rực kỳ lạ, xuất hiện cầu vồng từ sáng sớm

Sáng sớm nay, một hiện tượng kỳ lạ được người dân thích thú theo dõi là bầu trời có màu vàng rực giống như hoàng hôn ngay từ 5 giờ sáng.

Anh Nguyễn Thành Vinh (Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết, anh có thói quen dậy sớm. Lúc 5h sáng nay, anh thấy một hiện tượng lạ là bầu trời có màu vàng rất hiếm gặp. Bình thường vào mùa này, trước 6 giờ sáng thì trời sẽ tối và mây mù khi có mưa như hôm nay.

"Nhưng sáng nay thì khác, bầu trời khoác lên một màu vàng óng trông rất kỳ lạ. Tôi lên mạng search xem đây là hiện tượng gì thì không thấy có kết quả. Một lúc sau thì xuất hiện cả cầu vồng rất đẹp, khi đó màu vàng của bầu trời giảm dần", anh Nguyễn Thành Vinh cho biết.

Hình ảnh bầu trời Hà Nội vàng rực sáng ngày 16/10.

Cảnh tượng hiếm gặp được nhiều người thích thú quan sát.

Cảnh đẹp được nhiều người dân ghi lại.

Cầu vồng xuất hiện sau khi màu vàng kỳ lạ nhạt dần.

Màu sắc nền trời chuyển vàng lúc 5h45 phút sáng nay.

Và màu sắc nền trời trở lại bình thường lúc 6h15 phút.

Trên mạng xã hội, người dân ở các tỉnh thành khác như Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Tuyên Quang... cũng ghi nhận bầu trời chuyển màu vàng vào sáng sớm nay.

Hình ảnh bầu trời chuyển màu vàng ở Tuyên Quang được người dân chia sẻ trên mạng xã hội.

Bầu trời chuyển màu vàng ở Hà Nam sáng nay.