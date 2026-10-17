Sức mạnh phòng không Việt Nam trong cuộc diễn tập quy mô lớn tại Đồng Nai

Từ ngày 13 đến 15/10, tại thao trường ở Đồng Nai, hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng không tham gia diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật, thể hiện sức mạnh hiệp đồng và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Cuộc diễn tập quy tụ lực lượng phòng không thuộc Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Quân đoàn 34, các Vùng 3, 4, 5 của Quân chủng Hải quân; cùng lực lượng phòng không thuộc bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và phòng không kiêm nhiệm của Bộ đội Biên phòng.

Các đơn vị thực hành hai nội dung chính: diễn tập chiến thuật và bắn đạn thật, nhằm kiểm tra trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến và năng lực sẵn sàng chiến đấu trong nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Tổ quốc.

Thế trận phòng không hùng hậu

Trên thao trường rộng lớn, các đơn vị khẩn trương cơ động lực lượng, tiếp nhận vũ khí, khí tài, chiếm lĩnh trận địa và triển khai đội hình chiến đấu theo phương án tác chiến.

Từ lực lượng phòng không chủ lực đến dân quân tự vệ, các khẩu đội phối hợp chặt chẽ, thực hành quan sát, phát hiện, theo dõi mục tiêu và xử trí những tình huống tiến công đường không.

Đội hình các lực lượng tham gia diễn tập phòng không nhìn từ trên cao. Ảnh: Tiến Lê

Lực lượng dân quân tự vệ khẩn trương cơ động vũ khí, khí tài vào trận địa. Ảnh: Tiến Lê

Phát tín hiệu chỉ huy trong quá trình thực hành chiến đấu. Ảnh: Tiến Lê

Tập trung thao tác trên súng máy phòng không. Ảnh: Tiến Lê

Khẩu đội súng máy phòng không triển khai đội hình chiến đấu. Ảnh: Tiến Lê

Các khẩu đội pháo phòng không chiếm lĩnh trận địa, sẵn sàng thực hành bắn đạn thật. Ảnh: Tiến Lê

Uy lực phòng không trên thao trường

Điểm nhấn của cuộc diễn tập là các bài bắn đạn thật bằng pháo phòng không 37mm, 57mm và súng máy phòng không 12,7mm, được thực hiện cả ban ngày lẫn ban đêm.

Trên các trận địa, chiến sĩ khẩn trương tiếp đạn, kiểm tra khí tài, quan sát và bám sát mục tiêu. Khi có lệnh, những loạt pháo đồng loạt khai hỏa, ánh lửa rực sáng giữa màn đêm, khói súng cuộn lên từ các trận địa, tạo nên khung cảnh diễn tập đầy uy lực.

Vận chuyển hòm đạn, bảo đảm hỏa lực cho các khẩu đội trong đêm. Ảnh: Tiến Lê

Kiểm tra, chuẩn bị đạn pháo trước giờ thực hành bắn. Ảnh: Tiến Lê

Khẩu đội pháo phòng không triển khai đội hình chiến đấu trong đêm. Ảnh: Tiến Lê

Khói pháo cuộn lên từ các trận địa phòng không trong diễn tập. Ảnh: Tiến Lê

Những đường đạn rực sáng trên bầu trời, phản chiếu xuống mặt nước. Ảnh: Tiến Lê

Các trận địa pháo phòng không đồng loạt khai hỏa, rực sáng màn đêm. Ảnh: Tiến Lê

Cuộc diễn tập hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cuộc diễn tập góp phần đánh giá thực chất trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng và bản lĩnh chiến đấu của các lực lượng phòng không, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.