Sự thật về 'bếp gas chạy bằng hơi nước' nổi khắp cõi mạng

"Bếp gas chạy bằng hơi nước" là đột phá công nghệ?

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện các đoạn clip ngắn giới thiệu một loại "bếp lửa chạy bằng hơi nước", với lời quảng cáo hấp dẫn: sử dụng hoàn toàn từ nước bình thường, không mùi, không khói, tiết kiệm chi phí cho hộ gia đình và kinh doanh. Đáng chú ý, nội dung video còn khẳng định người mua có thể "nhận hàng kiểm tra, dùng thử rồi mới thanh toán", tạo cảm giác an tâm. Bên dưới là hàng loạt đường link dẫn tới các gian hàng trên sàn thương mại điện tử.

Quảng cáo bếp ga chạy bằng nước.

Chỉ cần gõ từ khóa "bếp gas chạy bằng nước" trên TikTok hay Facebook, hàng loạt video được tạo dựng, cắt ghép bằng AI xuất hiện. Đó là hình ảnh một chiếc bếp nhỏ gọn, ngọn lửa cháy xanh, cùng lời quảng cáo khẳng định chỉ cần đổ nước lọc vào là bếp có thể hoạt động liên tục.

Một tài khoản TikTok tên N.H. liên tục đăng các clip quảng bá sản phẩm với nội dung "bếp ga chạy bằng hơi nước, không mùi không khói, tiết kiệm tối đa chi phí". Đáng chú ý, các video này còn gắn đường link dẫn sang sàn thương mại điện tử, kèm mã giảm giá để kích thích mua hàng. Nhưng khi phóng viên tìm trên sàn thương mại thì đó là thông tin giả.

Ở một tài khoản khác đăng tải các clip một "xưởng sản xuất" bếp gas quy mô lớn, với dây chuyền hiện đại, công nhân làm việc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, các video này đều có dấu hiệu được tạo dựng bằng công nghệ AI, từ hình ảnh đến giọng nói, khiến người xem khó phân biệt thật, giả.

Một số tài khoản còn "nâng cấp" kịch bản lừa đảo khi dựng bối cảnh như trong siêu thị điện máy, có "nhân viên bán hàng" tư vấn trực tiếp về sản phẩm "bếp nước điện tạo hydro", tạo cảm giác tin cậy với người dùng như đang mua hàng tại cửa hàng chính thống. Mỗi video thu hút hàng ngàn bình luận, nhiều người bày tỏ sự quan tâm, thậm chí có người cho biết muốn mua để mang đi du lịch vì "nhỏ gọn, tiện lợi, an toàn".

Dù không có bất kỳ cơ sở khoa học nào, nhưng thực tế đã có không ít người tin tưởng, để lại số điện thoại, địa chỉ để đặt mua sản phẩm. Nhiều trường hợp thậm chí còn nhờ người thân tìm mua bằng được "chiếc bếp kỳ lạ" này.

Theo một chuyên gia ở Viện Hóa học Công nghiệp, về mặt khoa học, muốn biến nước thành lửa phải qua quá trình điện phân tách nước (H₂O) thành Hydro (H₂) và Oxy (O₂). Để tách được H₂ và O₂ ra khỏi nước, bắt buộc phải sử dụng điện phân với lượng năng lượng rất lớn. Đây là một quy trình không chỉ phức tạp mà còn cực kỳ tốn kém về mặt năng lượng và công nghệ, phải là nhiều tỷ đồng.

Nếu đây là sản phẩm dân dụng thì có lẽ sẽ được cả thế giới vinh danh bởi đã tìm ra lối thoát cho nguồn năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt.

Theo các chuyên gia, "bếp gas chạy bằng nước" chỉ là một trong nhiều chiêu trò lừa đảo đang nở rộ trên mạng xã hội thời gian gần đây, với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng sử dụng AI để tạo video giả với hình ảnh "như thật", mô tả những sản phẩm không tồn tại nhằm thu hút người xem. Khi người dùng nhấp vào link, họ có thể bị dẫn dụ mua hàng kém chất lượng, thậm chí bị yêu cầu chuyển tiền trước rồi mất liên lạc. Hoặc kẻ xấu sẽ thu thập dữ liệu người dùng từ số điện thoại để lại trên bình luận.

Lừa đảo, tiềm ẩn rủi ro cho người dùng

Trước làn sóng quảng cáo rầm rộ, cơ quan công an đã phát đi cảnh báo về nguy cơ lừa đảo từ sản phẩm này. Theo đó, các thông tin về "bếp gas chạy bằng nước" có dấu hiệu sai sự thật, tiềm ẩn rủi ro cho người tiêu dùng.

Theo cơ quan công an, về bản chất khoa học, nước (H₂O) muốn tạo ra khí hydro, một chất có thể cháy, phải trải qua quá trình điện phân, đòi hỏi nguồn năng lượng lớn và thiết bị công nghệ cao. Do đó, không thể tồn tại một loại bếp dân dụng giá rẻ có thể "tạo lửa từ nước" như quảng cáo.

Có thể nói, đây là dạng nội dung "phi logic khoa học" nhưng lại được ngụy trang khéo léo bằng hình ảnh trực quan và lời dẫn thuyết phục, khiến người xem dễ tin. Các đối tượng lợi dụng công nghệ AI để dựng video giả, đánh vào tâm lý ham rẻ, thích sản phẩm "công nghệ mới" của người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu có sự biến động trên thị trường.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần cảnh giác, không tin vào quảng cáo chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội; cần tìm hiểu kỹ thông tin, tham khảo ý kiến người có chuyên môn trước khi mua. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Ngoài ra, một số trường hợp còn bị lừa truy cập vào các đường link độc hại để thu thập thông tin cá nhân hoặc hưởng hoa hồng tiếp thị trái phép. Chuyên gia cảnh báo, những sản phẩm có công dụng phi lý, đi ngược nguyên lý thông thường cần được nhận diện sớm và tránh xa, đồng thời người dùng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay thực hiện giao dịch khi chưa kiểm chứng rõ nguồn gốc.

Để tự bảo vệ mình, người dùng nên chủ động tìm kiếm sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử uy tín, kiểm tra đánh giá thực tế và đặc biệt là không vội vàng nhấp vào các đường link lạ. Việc chia sẻ thông tin cảnh báo, đặc biệt tới người lớn tuổi, là cần thiết để hạn chế những hệ lụy đáng tiếc.