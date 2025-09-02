Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên Ba Đình

Tiêm kích Su-30MK2 bay qua quảng trường Ba Đình và thả mồi bẫy nhiệt mừng lễ mừng 80 năm Quốc khánh.

Sáng nay, thời tiết Hà Nội khoảng 29 độ C, trời nhiều mây mù khiến việc quan sát bay khó khăn. Ảnh: Ngọc Thành

Tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt đoạn gần Cột cờ Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh

Sáng nay, 30 máy bay chiến đấu và trực thăng của Không quân Việt Nam đã bay theo đội hình quanh Quảng trường Ba Đình.

"Hổ mang chúa" Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên không trung.

Mồi bẫy nhiệt là phần hệ thống phòng thủ thụ động được thiết kế để bảo vệ máy bay trước các loại tên lửa sử dụng đầu dẫn hồng ngoại. Cụm phóng mồi bẫy gắn ở đuôi tiêm kích Su-30MK2. Ảnh: Nguyễn Đông - Giang Huy

Su-30MK2 là máy bay chiến đấu hiện đại nhất của quân đội Việt Nam, được vào biên chế từ tháng 12/2006. Ảnh: Tùng Đinh

Su-30MK2 có 12 giá treo vũ khí, trang bị hỏa lực đa dạng từ tên lửa đối không, đối đất, rocket, bom dẫn đường, bom thông thường. Ảnh: Nguyễn Đông

Biên đội máy bay vận tải trong thời tiết nhiều mây mù. Ảnh: Ngọc Thành - Tùng Đinh

Các máy bay vận tải thuộc Lữ đoàn Không quân 918 tham gia tập luyện cho nhiệm vụ bay biểu diễn trong đại lễ A80 gồm C-295M và C-212i.

Máy bay C-295M dẫn đầu dài 24,5 m, sải cánh 25,8 m, được chế tạo tại nhà máy của Airbus ở Tây Ban Nha, đang phục vụ trong quân đội của 30 quốc gia. Máy bay đạt tầm bay tối đa 4.600 km, có thể chở tối đa 71 người hoặc hơn 9 tấn hàng.

C-212i dài 16,15 m, sải cánh 20,28 m, cao 6,6 m, tốc độ tối đa 370 km/h, tầm bay 835 km khi mang tải đầy đủ 2,8 tấn, 2.700 km với tải trọng 1,2 tấn. Đây là máy bay vận tải hạng trung, có khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn.

Trực thăng kéo cờ Đảng qua Nhà Quốc hội. Ảnh: Huy Mạnh

Biên đội trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua khu vực Cột cờ Hà Nội. Ảnh: Võ Thạnh

Trực thăng bay qua khu vực công viên Lê Nin. Bên dưới, hàng trăm người dân theo dõi, ghi hình. Ảnh: Tùng Đinh

Biên đội trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua khu vực phố Phan Chu Trinh. Ảnh: Quỳnh Trần

Trung tâm Chỉ huy bay tất bật điều phối công tác bay. Trong thời tiết khó khăn, các tổ bay vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Gia Chính