Miền Bắc trời nắng đẹp trong ngày Quốc khánh 2/9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (02/9), ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 1/9 đến 3 giờ ngày 2/9 có nơi trên 90mm như: trạm Ea Tul (Đắk Lắk) 100.8mm, trạm Đạ Pal (Lâm Đồng) 151.6mm, trạm Tân Tiến (Đồng Nai) 98.2mm,…

Thời tiết ngày 2/9 nắng đẹp, gió nhẹ.

Dự báo chiều và đêm 2/9, khu vực từ Tp. Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>90mm/3h)

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 2/9:

Tại Hà Nội, thời tiết có mây, sáng và đêm không mưa, trưa chiều xuất hiện mưa rào nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25–27 độ, cao nhất 31–33 độ. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 22–25 độ, có nơi dưới 21 độ; cao nhất 31–34 độ. Gió nhẹ. Nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Tại Đông Bắc Bộ, thời tiết có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển ban ngày có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ, cao nhất 31–34 độ. Gió nhẹ, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ 24–27 độ, cao nhất 29–32 độ. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, trời có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, cao nhất 30–33 độ, có nơi trên 33 độ. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Ở Cao nguyên Trung Bộ, nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ, cao nhất 28–31 độ, có nơi trên 31 độ. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Nhiệt độ 23–26 độ, cao nhất 29–32 độ, có nơi trên 32 độ. Gió tây nam cấp 2–3. Nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Riêng TP. Hồ Chí Minh, thời tiết nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to kèm dông; cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ 24–26 độ, cao nhất 30–32 độ. Gió tây nam cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.