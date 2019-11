Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM nói gì về thông tin bao che tội phạm dâm ô?

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh thông tin về vụ án Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết, chiều 15/11 một số gia đình đến trình báo con gái bị Dũng dâm ô từ ngày 25/5 đến hết tháng 8 - thời gian các bé bị quản lý ở trung tâm. Quá trình điều tra, xác minh Cơ quan điều tra Công an quận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tiến Dũng để điều tra về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi. Tại cơ quan công an, đối tượng Dũng thừa nhận có hành vi dâm ô với 3 bé gái (các bé gái khoảng 13, 14 tuổi) tại Trung tâm hỗ trợ xã hội. Theo điều tra, vào buổi tối Dũng đến các phòng dụ dỗ cho thuốc lá để các bé gái hút với điều kiện cho Dũng sờ ngực và vùng kín của các bé. Mỗi lần say rượu, Dũng bắt các bé gái sờ vào vùng nhạy cảm của mình để thỏa mãn. Đối tượng Dũng thực hiện hành vi đồi bại của mình trước mặt nhiều bé gái.