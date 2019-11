NÓNG: Đình chỉ công tác cán bộ nghi dâm ô bé gái ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội

Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 18:00 PM (GMT+7)

Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ xã hội (Sở LĐ-TB-XH TP HCM) đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ bị tố cáo dâm ô nhiều trẻ em trong trung tâm.

Chiều 17-11, bà Võ Thị Thanh Kim - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội (trụ sở ở quận Bình Thạnh, TP HCM) đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Tiến D. - nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ - giáo dục tư vấn Trung tâm Hỗ trợ xã hội.

Theo đó, ông D. bị tạm đình chỉ 15 ngày, kể từ ngày 18-11 để làm rõ lý do ông này đã có hành vi dâm ô đối với đối tượng đang được quản lý tại trung tâm.

Lực lượng công an đến Trung tâm Hỗ trợ xã hội

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh vào cuộc điều tra làm rõ tố cáo ông D. có hành vi dâm ô một số trẻ em. Trong sáng 17-11, Công an quận Bình Thạnh đã làm việc với ông D. cũng như các cháu nhỏ để phục vụ quá trình điều tra.

Đến khoảng 15 giờ 30 ngày 17-11, Công an quận Bình Thạnh đã hoàn tất việc lấy lời khai bé K.N. (14 tuổi) và đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc.

Theo phản ánh, ông D. nhiều lần có hành động dâm ô một số bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội. Đặc biệt, 2 bé là K.A (14 tuổi) và K.D (13 tuổi) bị ông D sờ soạng vào ngực. Ông D. còn dụ dỗ cho các bé hút thuốc để dâm ô.

Đáng nói, những lần nhậu xỉn, ông D. tìm đến cửa số phòng các cháu bé để thực hiện hành vi dâm ô. Các cháu nhỏ vì sợ chỉ biết khóc, không dám tố cáo với lãnh đạo trung tâm. Riêng cháu K.N và M. còn bị ông D. sờ vào vùng kín phía dưới…

