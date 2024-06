ĐIỀU TRA: Bên trong 'rạp phim tình nhân' - Bài cuối: Nhiều hệ lụy, lắm nỗi lo!

Phản hồi Kat in love - couple cinema đã đổi ngành nghề kinh doanh Loạt điều tra “Bên trong “rạp phim tình nhân”” của báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải hai ngày qua thu hút nhiều sự quan tâm của bạn đọc, trong đó có phản ánh về việc cơ sở Kat in love trên đường Thành Thái, phường 14, quận 10 đăng ký kinh doanh loại hình lưu trú nhưng quảng cáo là “rạp phim tình nhân”, dù đã bị tạm ngưng hoạt động nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. Ngày 19-6, ông Hà Tuấn Phương, Chủ tịch UBND phường 14, quận 10, TP.HCM, cho biết: Phường đã làm việc yêu cầu cơ sở Kat in love trên đường Thành Thái chấp hành và đã nộp phạt với số tiền 15 triệu đồng. Phường hướng dẫn cơ sở này đăng ký hoạt động theo đúng ngành nghề. Hiện nay, cơ sở đã hủy mã số thuế đối với giấy phép hộ kinh doanh cũ và được cấp giấy phép hộ kinh doanh mới với ngành nghề cà phê, nước giải khát. Phường sẽ tiếp tục theo dõi và kiên quyết xử lý.