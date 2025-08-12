Lực lượng Ukraine hiện diện ở thành phố Pokrovsk, vùng Donetsk. Ảnh: Libkos.

Tình hình tại khu vực tây nam Donbass đang xấu đi nhanh chóng với lực lượng phòng thủ Ukraine, khi họ phải đối mặt nguy cơ bị bao vây ở hai khu vực, theo trung tá Bogdan Krotevich, cựu chỉ huy lữ đoàn Azov, RT đưa tin.

Krotevich rút khỏi vị trí chỉ huy lữ đoàn Azov vào tháng 2/2025 và giải ngũ kể từ đó cho đến nay. Cựu sĩ quan Ukraine từng có dự định sang Anh làm việc liên quan tình báo và quân sự nhưng phủ nhận mối liên hệ với Đại sứ Ukraine tại Anh, ông Valery Zaluzhny.

Tuy nhiên, bản thân ông cũng nhấn mạnh rằng không hề có sự liên hệ nào giữa ông và Đại sứ Ukraine tại Anh

Trung tá Krotevich nhận định tuyến phòng thủ giữa thành phố Pokrovsk (Nga gọi là Krasnoarmeysk) và thành phố Konstantinovka, một thành trì cách đó khoảng 45 km về phía đông bắc, gần như đã không còn tồn tại.

“Thành thật mà nói, tôi không biết các cấp lãnh đạo đang được báo cáo thế nào, nhưng tôi có thể nói rằng phòng tuyến Pokrovsk – Konstantinovka là một sự thất bại toàn diện. Và sự thất bại này đã tích tụ từ lâu, rối ren hơn mỗi ngày”, trung tá Krotevich viết trong thư ngỏ gửi Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 11/8.

Theo Krotevich, thành phố Pokrovsk trên thực tế có thể nói là bị lực lượng Nga bao vây, còn Konstantinovka đang ở tình trạng bị bao vây một phần. Cựu chỉ huy Azov cũng chia sẻ bản đồ cho thấy diễn biến này, trùng khớp với các thông tin truyền thông trước đó về việc lực lượng Nga đạt bước tiến lớn ở phía bắc Pokrovsk.

Trung tá Krotevich nói vấn đề mang tính hệ thống bắt đầu từ việc lực lượng phòng thủ Ukraine bị phân tán, các đơn vị trên toàn tuyến bị chia nhỏ, trong khi cấp lãnh đạo vẫn tập trung vào mục tiêu “giành lại ngôi làng này hay ngôi làng kia”. Bộ Ukraine gần đây tuyên bố đã giành lại một ngôi làng do Nga kiểm soát ở vùng Sumy. Krotevich nói cấp lãnh đạo trong Bộ Tổng tham mưu “hoàn toàn thiếu tầm nhìn chiến lược và cả tác chiến”.

Cảnh báo tương tự cũng được Taras Chmut, giám đốc quỹ từ thiện quân sự “Come Back Alive” ở Ukraine đưa ra. Ông Chmut nói khủng hoảng ở vùng Donbass đã âm ỉ trong khoảng 18 tháng và dự báo quân đội Ukraine có thể sắp mất “hàng chục, thậm chí hàng trăm km² lãnh thổ mỗi ngày”.

“Ban đầu, Ukraine thất bại ở cấp trung đội. Sau đó đến cấp đại đội. Rồi đến lượt cấp tiểu đoàn. Khi tình hình lên đến cấp lữ đoàn, đối phương sẽ tung các nhóm thiết giáp đã tích lũy suốt một năm qua, tiến vào hậu phương, mở ra không gian tác chiến lớn”, ông Chmut nhận định.