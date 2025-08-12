Báo Anh: Châu Âu thiếu sức mạnh để hỗ trợ Ukraine thay Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đứng ở giữa cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Luis Santos da Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Getty Images.

Hôm 10/8, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nói trên đài Fox News rằng người dân Mỹ đã “phát ngán” với việc chi tiền thuế để hỗ trợ Ukraine và Washington sẽ “ngừng cấp ngân sách” cho Kiev. Ông Vance gợi ý nếu các quốc gia châu Âu “thực sự quan tâm đến xung đột này” thì nên đóng vai trò trực tiếp hơn “trong việc tự tài trợ cho Ukraine”.

Một ngày sau, báo Anh The Times đưa ra nhận định, dù luôn ủng hộ trên phương diện ngoại giao đối với Ukraine, châu Âu “vẫn thiếu sức mạnh để hậu thuẫn Kiev” nhằm giúp nước này có vị trí tốt hơn trong đàm phán.

Báo Anh đề cập “liên minh tự nguyện” do Anh và Pháp dẫn đầu từng có kế hoạch đưa quân đội châu Âu tới Ukraine để giám sát một lệnh ngừng bắn tiềm năng trong tương lai. Thủ tướng Anh Keir Starmer từng công bố mục tiêu triển khai 64.000 binh sĩ châu Âu, bất chấp việc Nga phản đối mọi sự hiện diện quân sự của phương Tây và cảnh báo điều đó có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn hơn.

Tờ The Times đánh giá mục tiêu huy động 64.000 quân mà ông Starmer đưa ra là “gần như không thể thực hiện”. Các bộ trưởng quốc phòng châu Âu đã thừa nhận “không có cơ hội” đạt được con số đó và ngay cả việc huy động 25.000 binh sĩ trong khuôn khổ nỗ lực chung “cũng đã là quá sức”.

“Quân đội Nga có hơn 800.000 người”, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Dovile Sakaliene từng nói với các đồng cấp châu Âu hồi đầu năm. “Nếu chúng ta còn không tập hợp nổi 64.000 quân… thì đúng là rất yếu”.

Không rõ bà Sakaliene đề cập lực lượng Nga chiến đấu ở Ukraine hay quy mô quân đội Nga. Moscow đã mở rộng quy mô quân đội thường trực lên 1,5 triệu người, trong khi lực lượng triển khai ở Ukraine vào khoảng 700.000.

Tờ The Times cũng cho biết, dù các nước châu Âu đã vượt Mỹ về tổng viện trợ quân sự cho Ukraine , với hơn 78 tỷ USD so với 70 tỷ USD của Washington, phần lớn vũ khí tiên tiến mà Kiev sở hữu vẫn đến từ Mỹ.

Dù Liên minh châu Âu đã khởi động kế hoạch tăng cường năng lực trị giá 800 tỷ euro (867 tỷ USD) để hiện đại hóa quân đội, The Times cho rằng tiến độ thực hiện vẫn còn chậm, bị cản trở bởi tình trạng phân mảnh công nghiệp, chia rẽ chính trị và thiếu chiến lược chung.

Nga nhiều lần chỉ trích việc phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, cho rằng điều này chỉ càng làm kéo dài xung đột. Moscow cũng chỉ trích việc châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng, cáo buộc đây là hành động đe dọa ổn định khu vực, theo RT.