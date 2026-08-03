Miền Bắc lại liên tiếp hứng các đợt mưa to, cảnh báo ngập úng

Miền Bắc có nơi mưa trên 300mm, cảnh báo ngập úng cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và ngày hôm nay (3/8), khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang, ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 2/8 đến 8h ngày 3/8 có nơi trên 100mm như các trạm: Xuân Giang (Tuyên Quang) 154.2mm, Cốc Mỳ 2 (Lào Cai) 150.6mm, Hang Lìa 1 (Điện Biên) 90.4mm,…

Từ chiều 4/8 đến ngày 5/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Miền Bắc có nơi mưa trên 300mm những ngày tới, cảnh báo ngập úng cục bộ. Ảnh: Tuấn Anh

Ngoài ra, chiều tối và đêm 3/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo từ đêm 5/8 đến đêm 6/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm. Tổng lượng mưa cả đợt tính từ chiều 4/8 đến đêm 6/8 phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 3 tỉnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 15 giờ qua (từ 23 giờ ngày 2/8 đến 14 giờ ngày 3/8), khu vực các tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cốc Mỳ2 150,6mm, Cốc San 128,2mm (Lào Cai); Xuân Giang1 138,8mm, Yên Bình 112mm (Tuyên Quang);...

Trong 2 giờ qua (từ 12 giờ đến 14 giờ ngày 3/8), khu vực tỉnh Sơn La đã có mưa vừa, mưa to như: 50,2mm, Tà Xùa1 39,8mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau: Sơn La từ 20-40mm, có nơi trên 90mm; Lào Cai và Tuyên Quang từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường gồm:

Sơn La: Gia Phù, Kim Bon, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Song Khủa, Tân Yên, Tô Múa, Tường Hạ, Vân Hồ, Xím Vàng, Yên Sơn

Lào Cai: Bát Xát, Cốc San, Lâm Thượng, Trịnh Tường; Bản Xèo, Bảo Yên, Dền Sáng, Lục Yên, Mường Hum, Mường Lai, Nghĩa Đô, P. Lào Cai, P. Nghĩa Lộ, Phình Hồ, Trạm Tấu, Xuân Hòa.

Tuyên Quang: Quang Bình, Tiên Nguyên, Xuân Giang; Bạch Ngọc, Bằng Lang, Bình An, Khuôn Lùng, Lâm Bình, Linh Hồ, Quảng Nguyên, Yên Thành.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.