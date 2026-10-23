“Shark” Bình hợp tác với Mr Pips “rửa tiền” 318 tỷ đồng như thế nào?

Ngoài vụ án này, Nguyễn Hòa Bình còn gây ra vụ án thứ hai do Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố. Trong vụ án thứ hai, Bình bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 117 tỷ đồng, để ngoài sổ sách gần 45 tỷ đồng và trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng. Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố Bình về ba tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong vụ án liên quan đến Mr Pips, “Shark” Bình bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Đây là vụ án lừa đảo rất lớn ở Việt Nam từng bị triệt phá với số tiền gần 1.560 tỷ đồng, do Mr Pips và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) là chủ mưu, cầm đầu.

Phó Đức Nam (tức "Mr Pips").

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, “Shark” Bình và Mr Pips không quen biết nhau trước, nhưng vẫn hợp tác được với nhau sau 4 năm thương lượng về tỷ lệ ăn chia chiết khấu.

Theo đó, tháng 6/2018, Công ty Ngân Lượng của “Shark” Bình nhận được đề nghị mở tài khoản ví từ một đại diện sàn forex GKFX (thuộc đường dây của Mr Pips) với phí chiết khấu 0,5% cho mỗi giao dịch nạp.

Nghe nhân viên báo cáo, Bình từ chối vì chê 0,5% quá thấp. Một năm sau, sàn GKFX chính thức quay lại đăng ký mở ví hoạt động tại Công ty Ngân Lượng.

Đầu năm 2020, Mr Pips sử dụng tài khoản Telegram với tư cách đại diện mới của GKFX tại Việt Nam, chủ động liên hệ cấp dưới của Bình để đàm phán lại mức phí giao dịch.

Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark" Bình).

Lần này, Bình đồng ý với điều kiện, áp mức phí chiết khấu 2,5% đối với mỗi giao dịch nạp tiền và 1% cộng thêm 1.000 đồng một lần đối với giao dịch rút tiền.

Mr Pips đồng ý vì xác định, chiến lược phải mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch của mình và qua đó để nhận tiền đầu tư của bị hại.

Đầu năm 2021, khi khối lượng tiền “bẩn” chảy qua giao dịch tại Công ty Ngân Lượng ngày càng lớn, Mr Pips liên hệ xin giảm bớt phí nạp, nhưng Bình không chấp nhận.

Ở chiều ngược lại, Mr Pips phải chấp nhận mức phí cao để đổi lấy hạ tầng thanh toán. Vì thế, Mr Pips tiếp tục mở rộng hàng loạt sàn ảo mới và đều thông báo cho Công ty Ngân Lượng để kết nối dòng tiền “bẩn”.

Sự hậu thuẫn đắc lực của Bình dành cho Mr Pips thể hiện ở hành vi, trực tiếp chỉ đạo tạo lập dữ liệu giả để qua mặt lực lượng chức năng mỗi khi bị cơ quan chức năng điều tra.

Tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được các công văn của cơ quan công an nhiều địa phương yêu cầu xác minh các tài khoản có giao dịch nhận tiền liên quan các sàn forex của Mr Pips.

Dù nhận thức rõ các sàn giao dịch của Mr Pips đang bị điều tra, nhưng vì muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên Bình không hợp tác trong việc phong tỏa, hay cung cấp dữ liệu trung thực cho cơ quan điều tra mà lại chỉ đạo cấp dưới liên hệ trực tiếp với phía Mr Pips để thông báo sự việc này.

Bình hướng dẫn Mr Pips tạo lập dữ liệu nạp, rút của một tài khoản ví khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an, tránh lộ chuyện “rửa tiền”. Khi phía Mr Pips chuẩn bị xong dữ liệu ví giả và số liệu giao dịch rút tiền tương ứng, thông tin được chuyển lại nhân viên Công ty Ngân Lượng để soạn thảo công văn trả lời cơ quan công an.

Nội dung được phía Công ty Ngân Lượng định hướng theo kịch bản, khẳng định thông tin ví nhận tiền của bị hại là do nhân viên sàn chứng khoán cung cấp; các giao dịch nạp tiền ghi nhận trong công văn công an là đúng; còn các giao dịch rút tiền được kê khai kèm theo chính là giao dịch do nhân viên sàn chứng khoán, forex cung cấp. Sau cùng, Bình là người ký công văn trả lời để đối phó với cơ quan công an.

Viện kiểm sát xác định, thông qua thủ đoạn dung túng, giúp sức và tạo lập dữ liệu ví giả do Bình chỉ đạo, Mr Pips và đồng phạm đã liên tục duy trì dòng chảy tiền “bẩn” qua cổng thanh toán của Công ty Ngân Lượng trong thời gian hơn hai năm.

Theo đó, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, đã có 232 bị hại chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Công ty Ngân Lượng, với tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng. Đây cũng chính là số tiền Bình cùng nhân viên cấp dưới bị cáo buộc và bị truy tố về tội “Rửa tiền”.