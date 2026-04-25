Cái kết của tảng băng trôi lớn nhất thế giới A23a

Hãng tin Tass cho biết thông tin này được Viện Nghiên cứu Bắc Cực và Nam Cực (AARI) công bố ngày 21-4, cho biết tảng băng khổng lồ đã mất tới 99% diện tích so với thời điểm ban đầu tách ra và không còn tồn tại như một thực thể riêng biệt.

"Tảng băng lớn nhất thế giới không còn tồn tại. Nó đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ trong suốt quá trình trôi dạt kéo dài hàng chục năm" - đại diện viện cho biết.

A23a tách ra từ rìa thềm băng Filchner-Ronne ở Nam Cực vào năm 1986. Khi mới hình thành, nó có diện tích khoảng 4.170 km² - gần gấp đôi diện tích TP St. Petersburg của Nga.

Tuy nhiên, suốt hơn 30 năm sau đó, khối băng này gần như "mắc kẹt" ở vùng nước nông của biển Weddell và không di chuyển đáng kể.

Tảng băng A23a – từng lớn nhất thế giới – vỡ vụn trên đại dương sau gần 40 năm trôi dạt. Ảnh: AP

Phải đến cuối năm 2023, A23a mới bắt đầu hành trình trôi dạt dài ngày khi thoát ra vùng nước mở.

Đầu năm 2025, tảng băng này tiến gần đảo South Georgia và bị mắc cạn cách bờ khoảng 80 km trong nhiều tháng. Sau đó, nó tiếp tục trôi vòng qua phía Đông hòn đảo.

Bước ngoặt xảy ra vào tháng 8-2025 khi ba mảnh băng lớn, mỗi mảnh rộng từ 60-300 km², tách khỏi A23a.

Từ đó, nó không còn giữ danh hiệu tảng băng lớn nhất thế giới khi diện tích chỉ còn khoảng 30% so với ban đầu.

Theo các nhà khoa học, quá trình tan rã diễn ra nhanh hơn trong năm qua. Đến tháng 1-2026, diện tích của A23a chỉ còn khoảng 1.300 km² và hiện tại đã giảm xuống dưới 50 km².

Khối băng này đang tiếp tục vỡ vụn khi trôi trên vùng biển mở, không còn khả năng "tồn tại lâu dài".

Các chuyên gia của AARI cho biết trong vòng 3 tháng gần đây, phần còn lại của A23a đã di chuyển hơn 1.000 km, vượt qua ranh giới giữa Nam Đại Tây Dương và Đại Tây Dương, hiện nằm gần vĩ độ 49 độ Nam.