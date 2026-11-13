Miền Bắc khi nào hửng nắng?

Miền Bắc nắng ráo ngày cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm qua đến sáng sớm nay, do ảnh hưởng của hình thế rãnh gió tây trên cao, miền Bắc đã xảy ra mưa dông diện rộng. Nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ chiều nay, mưa dông tại miền Bắc dự báo giảm dần, nền nhiệt tại miền Bắc tăng nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực vào khoảng 16-20 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực vào khoảng 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ. Dự báo từ mai (14/11), miền Bắc tăng nhiệt nhanh, trời ấm dần.

Miền Bắc sẽ nắng ráo vào cuối tuần này. Ảnh: Tuấn Anh

Từ cuối tuần này và đầu tuần sau, miền Bắc dự báo sẽ tiếp tục ấm lên. Theo nền tảng thời tiết AccuWeather, trong thời kỳ này, Hà Nội dự báo trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên tới 28-31 độ.

Bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới ở Hà Nội cho thấy, từ ngày 14-17/11, thời tiết Hà Nội có mây, không mưa, ban ngày trời có nắng. Nhiệt độ cao nhất tăng dần từ 26 độ C ngày 14/11 lên 31 độ C ngày 17/11. Nhiệt độ thấp nhất dao động 19-24 độ C.

Từ ngày 18-20/11, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Nhiệt độ có xu hướng giảm, cao nhất từ 21-27 độ C, thấp nhất từ 17-24 độ C. Trong đó, ngày 20/11, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 17 độ C, cao nhất khoảng 21 độ C.

Ngày 21-22/11, thời tiết Hà Nội có mây, không mưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 24 độ C, thấp nhất khoảng 17 độ C. Nhìn chung, trong những ngày tới, Hà Nội ít khả năng có mưa, nhiệt độ giảm dần về cuối kỳ dự báo, trời chuyển mát hơn.

Đáng chú ý, theo cơ quan khí tượng, vào khoảng giữa tuần sau, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh mới. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh này, miền Bắc dự báo trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Mưa ở Trung Bộ giảm, lũ trên các sông đang xuống

Cơ quan khí tượng cho biết, đêm qua và sáng nay (13/11) mưa khu vực Trung Bộ đã giảm, hiện tại Lũ trên các sông ở TP Huế, sông Vệ (Quảng Ngãi), sông Kỳ Lộ, hạ lưu sông Ba (Đắk Lắk) đang xuống và ở mức trên BĐ1 đến dưới BĐ2; sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), hạ lưu sông Kôn (Gia Lai), sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang xuống dưới mức BĐ1.

Dự báo 24 giờ tới, lũ trên các sông ở TP Huế, hạ lưu sông Ba (Đắk Lắk), sông Vệ (Quảng Ngãi) dao động ở mức trên dưới BĐ1; Sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) xuống dưới BĐ1.

Cụ thể, đêm qua và sáng nay (13/11), khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 12/11 đến 08 giờ ngày 13/11 có nơi trên 70mm như các trạm: Chiềng Pha (Sơn La) 78mm, Hòa Hiệp Trung (Đắk Lắk) 81mm, …

Dự báo chiều và tối ngày 13/10, khu vực từ Tp. Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Lưu ý: thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đợt mưa lớn từ ngày 8-11/11/2026 đã gây nhiều thiệt hại tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.

Tại Quảng Ngãi, có 1 nhà dân bị sập đổ, 47 nhà bị tốc mái, hư hỏng và 41 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra tại một số khu vực thấp trũng. Đến sáng 12/11, tại xã Phước Giang (Quảng Ngãi), một số nhà dân còn ngập sâu trung bình 0,5-0,9 m. Tại Đắk Lắk, 356 nhà dân ở các xã Đồng Xuân, Xuân Phước bị ngập; hai thôn Hà Rai và Lãnh Cao thuộc xã Xuân Lãnh vẫn bị chia cắt do nước lũ.

Mưa lớn cũng gây ngập 126 ha rau màu và cây trồng khác, riêng Thanh Hóa có tới 121 ha. Đặc biệt, gần 10.000 con gia cầm và 14 con gia súc bị chết, cuốn trôi; 82,3 ha ao nuôi thủy sản bị tràn.

Về hạ tầng, Quảng Ngãi có 3 điểm trường bị ảnh hưởng, 290m kênh bị sạt lở, hư hỏng và 5 đập dâng bị bồi lấp khu vực cụm công trình đầu mối. Ngoài ra, Đà Nẵng ghi nhận hơn 500 cây xanh bị đổ gãy, một trạm biến áp tại Huế bị hư hỏng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã chủ động cho học sinh tại những khu vực thấp trũng, ven sông nghỉ học. Tổng cộng 1.260 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất đã được sơ tán đến nơi an toàn. Đến nay, chưa có địa phương nào ghi nhận thiệt hại về người. Tại Thanh Hóa, các hộ dân đã trở về nhà để dọn dẹp sau khi tình hình ổn định.

Các lực lượng vẫn đang chốt chặn, điều tiết giao thông tại những ngầm tràn bị ngập, điểm sạt lở và khu vực có nguy cơ mất an toàn, hạn chế người dân đi qua khi chưa bảo đảm điều kiện.