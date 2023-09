Sau khi bị khởi tố, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai bị đề nghị kỷ luật

Ngày 8-9, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai cho biết đã đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Tư Sơn - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT và ông Trương Quý Sửu - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính Sở GD-ĐT Gia Lai.

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở GD-ĐT. Qua đó thấy rằng Sở GD-ĐT đã chưa thực hiện tốt quy chế làm việc, thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra và kiểm tra, giám sát hiệu quả chưa cao.

Nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai Nguyễn Tư Sơn bị đề nghị kỷ luật

Từ đó dẫn đến không kịp thời phát hiện các khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm các dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã yêu cầu Đảng ủy Sở GD-ĐT Gia Lai kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; lãnh đạo, chỉ đạo tập trung khắc phục các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện Sở GD-ĐT tỉnh này đã sai phạm trong việc mua sắm phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng vào hoạt động quản lý tài chính và giáo dục với tổng số tiền hơn 2,3 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cũng đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Tư Sơn để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trương Quý Sửu để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Đề nghị xử lý nhiều lãnh đạo sở UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Sở Tài chính, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông. Qua đó nhận thấy khi thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra và kiểm tra, giám sát hiệu quả chưa cao. Từ đó dẫn đến không kịp thời phát hiện các khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm các dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. UBKT Tỉnh ủy Gia Lai còn đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với bà Trần Thị Hoài Thanh - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc và bà Rcom Sa Duyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Gia Lai. Kỷ luật khiển trách đối với ông Võ Như Minh Quang - Trưởng phòng Chính sách xã hội, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Gia Lai. Yêu cầu Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Sở Tài chính, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông và 8 đảng viên kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc. Các tổ chức đảng trên cũng phải lãnh đạo, chỉ đạo tập trung khắc phục các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra.

