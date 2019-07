Sau “bão lửa” càn quét nhiều khu rừng, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to

Thứ Hai, ngày 01/07/2019 21:21 PM (GMT+7)

Rãnh áp thấp kết hợp với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão trên Biển Đông gây mưa lớn cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Miền Bắc và miền Trung sắp có mưa lớn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh minh họa.

Theo Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, suốt từ 3/6 đến 1/7, các tỉnh miền Trung trải qua 1 đợt nắng nóng gay gắt. Một số nơi có nhiệt độ đặc biệt gay gắt như Con Cuông (Nghệ An) là 43,3 độ C, Quỳnh Hợp (Nghệ An) là 43 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) là 43,3 độ C…

Từ chiều nay (1/7), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nối với một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên khu vực Bắc Biển Đông nên nắng nóng ở Trung Bộ đã giảm khá nhiều và mưa nhỏ bắt đầu xuất hiện.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng di chuyển vào khu vực Vịnh Bắc Bộ và không loại trừ khả năng sẽ mạnh lên thành bão ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Vì vậy, từ đêm nay cho đến hết ngày 3/7, một số nơi kéo dài sang ngày 4/7 sẽ có mưa vừa đến mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

“Cơn bão sẽ gây ra một đợt mưa to đến rất to cho khu vực từ miền Trung đổ ra, các khu vực trọng tâm mưa là Tây Bắc, Đông Bắc và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở các tỉnh vùng núi Tây Bắc, Đông Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong những ngày tới.

Đợt mưa lần này giúp cho nắng nóng ở khu vực miền Trung chấm dứt và làm giảm nguy cơ xảy ra cháy rừng ở khu vực này”, TS Lâm chia sẻ.

Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia.

Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm cảnh báo, vừa qua sạt lở, lũ quét, lũ ống do mưa lớn xảy ra ở một số nơi thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc gây hậu quả hết sức nặng nề. Hiện tại, ATNĐ đang mạnh dần lên thành bão sẽ gây mưa lớn kèm gió giật mạnh, vì vậy các địa phương cần rà soát các khu vực trọng yếu có nguy cơ cao xảy ra lũ quét để có các biện pháp di dời hay phòng tránh kịp thời.

Khu vực miền Trung vừa trải qua giai đoạn nắng nóng kéo dài gây ra khô hạn nhưng sắp tới sẽ xuất hiện mưa lớn xảy ra ở cường độ ngắn, nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở ở các khu vực vùng núi là rất lớn. Vì vậy, chính quyền địa phương cần cần rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở để có các biện pháp phòng tránh kịp thời.

Dự báo xa hơn, TS Lâm nhận định, đợt mưa ở miền Trung kéo dài không quá lâu và khả năng từ ngày 5/7, nắng nóng sẽ xuất hiện trở. Chính vì thế, khu vực này cần hết sức lưu ý nguy cơ xảy ra cháy nổ đặc biệt là cháy rừng trở lại và cần có các biện pháp phòng ngừa từ sớm.