Ông Donald Trump lại ra tối hậu thư 3-5 ngày cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Iran thời hạn 3-5 ngày để đưa ra lập trường dứt khoát, thống nhất phương án đàm phán với Washington. Thông tin này do trang Axios ngày 22-4 dẫn lời ba quan chức Mỹ cho biết.

Cụ thể, một quan chức Mỹ am tường các cuộc thảo luận nhấn mạnh thêm: "Lệnh ngừng bắn này chắc chắn không kéo dài vô tận".

Trang Axios cũng chỉ ra rằng chính quyền của ông Donald Trump bày tỏ quan ngại về sự rạn nứt giữa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và giới lãnh đạo chính trị nước này. Điều này đồng nghĩa với việc thiếu vắng một đầu mối quyền lực tập trung có đủ tính chính danh để đặt bút ký kết thỏa thuận.

Trong khi đó, phát biểu trên Fox News, Tổng thống Donald Trump cho biết hiện "không có áp lực về thời gian" hay một khung thời gian cố định nào, miễn là Iran có thể đưa ra một phản hồi nhất quán và thống nhất.

Ông chủ Nhà Trắng cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng các toan tính chính trị đang ảnh hưởng đến cách tiếp cận của mình.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump cho rằng sự chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo Iran là lý do để gia hạn ngừng bắn, nhưng Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định chính quyền Mỹ vẫn nắm rõ ai là người thực sự có quyền quyết định cuối cùng tại Tehran, bất chấp bộ máy quản lý của nước này đang trở nên xáo trộn sau khi nhiều lãnh đạo cấp cao bị loại bỏ.

Đài CNN dẫn lưu ý của một số nhà phân tích rằng dưới áp lực cả trong nước và quốc tế, các phe phái tại Iran hiện có xu hướng đoàn kết hơn so với thời điểm trước cuộc xung đột.

Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran vẫn muốn tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, ông Pezeshkian cáo buộc việc Mỹ "vi phạm cam kết, thực hiện phong tỏa và đe dọa" chính là những rào cản lớn nhất đối với các cuộc đàm phán thực sự.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng đồng tình khi cho rằng lệnh phong tỏa các cảng biển của Mỹ đang đi ngược lại tinh thần của thỏa thuận ngừng bắn.

Dù thể hiện sự linh hoạt về thời gian đàm phán, ông Donald Trump vẫn duy trì thái độ cứng rắn về quân sự. Ông khẳng định lệnh phong tỏa các cảng của Iran là "điều kiện không thể thương lượng" và sẽ tiếp tục được duy trì.

Tổng thống Mỹ khẳng định quân đội đã "sẵn sàng hành động" nếu đàm phán thất bại. Ông cũng nhấn mạnh lệnh phong tỏa hàng hải đang khiến Iran thiệt hại 500 triệu USD mỗi ngày.